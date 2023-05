È una corsa a tre per ridare un sindaco al paese delle arance 

Guida la lista l’avvocata Monica Ortu: «Non ho mai maturato esperienza amministrativa ma ho sempre seguito la politica locale e sono inserita nel contesto sociale». Per capirci meglio, Ortu è volontaria del soccorso e fa la catechista. «Queste attività, lungi dallo stancarmi, mi ricaricano», spiega. La sostiene un gruppo di amici, fra i quali alcuni con alle spalle esperienza in Municipio. «Vogliamo far ripartire il paese per restituirgli la centralità che ha avuto nel passato». I punti chiave del programma: decoro urbano, il problema dell’acqua che periodicamente diventa non potabile e Villa Pernis «dove vorremo riportare “Primavera in giardino”. Senza dimenticare la sanità: cento pazienti si trovano senza medico, costretti a ricorrere all’Ascot di Tramatza». E ancora, attenzione allo sport creando nuovi impianti.

Milis. Oltre duecento ettari di giardini che a fine autunno si colorano d’arancio. Un centro storico fatto in gran parte di case in pietra e un patrimonio storico culturale di tutto rispetto, che vanta ben sei chiese, oltre che il palazzo Boyl e l’anfiteatro, la splendida Villa Pernis. Senza dimenticare che Milis, ormai da decenni, ospita la rassegna dedicata ai vini novelli: un evento che richiama sempre tantissimi visitatori. Per il paese che conta 1433 residenti e 1200 elettori, dopo un anno di commissariamento, ora arriva il momento delle urne: Antonio Massidda lascerà, quindi, il suo ufficio a uno dei tre candidati a sindaco, Monica Ortu, 50 anni, Franco Frongia, 65, e Raimondo Deiola, 71. Tutti dichiarano di essere a capo di una lista civica, ammettendo però i vari orientamenti politici dei candidati.

Inviata

“Funtanas”

Guida la lista l’avvocata Monica Ortu: «Non ho mai maturato esperienza amministrativa ma ho sempre seguito la politica locale e sono inserita nel contesto sociale». Per capirci meglio, Ortu è volontaria del soccorso e fa la catechista. «Queste attività, lungi dallo stancarmi, mi ricaricano», spiega. La sostiene un gruppo di amici, fra i quali alcuni con alle spalle esperienza in Municipio. «Vogliamo far ripartire il paese per restituirgli la centralità che ha avuto nel passato». I punti chiave del programma: decoro urbano, il problema dell’acqua che periodicamente diventa non potabile e Villa Pernis «dove vorremo riportare “Primavera in giardino”. Senza dimenticare la sanità: cento pazienti si trovano senza medico, costretti a ricorrere all’Ascot di Tramatza». E ancora, attenzione allo sport creando nuovi impianti.

“Entula”

Originario di Arcidano, Franco Frongia, dirigente scolastico dell’istituto industriale Othoca di Oristano, vive da trent’anni a Milis. dal 1985 al 1995 è stato amministratore comunale nel suo paese. «Fra qualche mese andrò in pensione e avrò più tempo da dedicare al paese. Il nostro gruppo lavora da tempo e ora conta di riuscire a raggiungere il Municipio». Entula evoca il vento di cambiamento. «Mi sento un novizio perché la precedente esperienza è piuttosto lontana». Le priorità: decoro urbano, il problema dell'acqua «da affrontare con uno studio idrogeologico preliminare in modo da capire perché altrove questo disagio non si verifica» e la valorizzazione di Villa Pernis con «una gestione adeguata». E infine, la «valorizzazione dei prodotti identitari, per esempio gli agrumi, attraverso, la certificazione di qualità».

“Per Milis”

Alla guida c’è Raimondo Deiola, pensionato: «Da una vita mi occupo dell’amministrazione comunale, per otto anni da sindaco e poi nei banchi dell’opposizione. Questa è la carta vincente del gruppo perché conosciamo la realtà del paese e vorremmo migliorarlo dal punto di vista urbanistico e dei collegamenti. Puntiamo, poi, al blocco dello spopolamento creando nuove opportunità per i giovani in modo da non costringerli a lasciare Milis. Negli ultimi decenni il numero dei residenti si è vertiginosamente ridotto». E ancora: il problema dell’acqua «attraverso la verifica della situazione con Abbanoa, il coinvolgimento dei cittadini e la gestione di Villa Pernis a un gruppo affidabile». Senza dimenticare la sanità, «un diritto che sta diventando solo per pochi».

