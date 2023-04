Quattro centimetri di neve, temperature intorno allo zero. Il Gennargentu racconta bene come sia cambiata la temperatura in questi giorni in Sardegna. Venti forti da nord e nord-ovest, aria frizzante molto più invernale che primaverile. Secondo le previsioni, non ci sarà ancora il passaggio verso il caldo tipico di questo periodo ma la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni.

a pagina 9