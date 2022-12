È un Villasimius esagerato 

Asseminese (4-4-2) : Serra, Zanda, Ferraraccio, Zugliani (1’ st Cancedda), Cirina, Cocco, Marci, Pani, Sechi (1’ D. Usai), N. Piras, M. Usai (1’ st Asunis). In panchina R. Scalas, E. Piras, Canu, Sanna, F. Piras, A. Scalas. Allenatore Idda.

Villasimius (4-3-3) : Maine, Marci, Porcu, Cirlini, Taricco (41’ st Sirigu), Sabatel, Caliendo Pereira, Arnaudo (42’ st Matta), Iesu, La Valle (28’ st Ferro), Miranda (28’ pt Bonfigli). In panchina Gonzales, Masullo, Cuccu, Cadelano, Mullano. Allenatore Prastaro.

Villasimius 6

Asseminese 1

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : 29’ pt La Valle, 41’ pt e 16’ st Iesu, 4’ st N. Piras, 7’ st Caliendo Pereira, 26’ st Porcu, 37’ st Ferro.

Note : ammoniti G. Marci, La Valle, Sabatel (Villasimius), Ferraraccio, Cirina, Pani, Piras, D. Usai. (Asseminese).

Villasimius. Il Villasimius travolge con un risultato tennistico l’Asseminese ed è solo in testa nel girone A di Promozione. La squadra di Antonio Prastaro ha ora tre punti di vantaggio sul Guspini caduto a Gonnosfanadiga. Sono stati necessari 29’ per rompere gli equilibri: ci ha pensato La Valle, che ha trafitto Serra dopo un veloce scambio. Al 41’ il raddoppio di Iesu direttamente da calcio piazzato. Nella ripresa, al 4’ l’Asseminese ha riaperto la gara con una rete di Nicola Piras su punizione. Ma è stata solo un’illusione perché tre minuti dopo il nuovo acquisto Caliendo ha firmato il tris su cross di Iesu che poi ha siglato il quarto gol al 16’ servito da Caliendo, che così gli ha reso il favore. Al 26’ l’inossidabile Pierluigi Porcu ha insaccato su azione d’angolo. Cinque a uno. Al 37’ c’è stata gloria anche per l’altro nuovo arrivato Ferro.

