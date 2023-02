È un Villasimius devastante 

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Filippo Uccheddu (38’ pt Cappai), Serra, Tocco (37’ st Garau), Ariu (1’ st Concas), Unida, Pilloni (1’ st Piras), Sardu (13’ st Sardu), Urru, Federico Uccheddu, Sanmartino, Serci. In panchina Montis, Pinna, Sali, Loi. Allenatore Saba.

Villasimius (4-3-3) : Maine, Chessa, Matta, Valentini (28’ st Taricco), Porcu, Bonfigli (19’ st Mullano), Cirlini (37’ st Masullo), Arnaudo (17’ pt Scalcione), Iesu (16’ st Ferro), La Valle, Caliendo. In panchina Gonzalez, Sirigu, Sabatel. Allenatore Prastaro.

Villasimius 7

Gonnosfanadiga 0

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 10’ pt La Valle, 22’ pt e 28’ pt Iesu, 24’ pt, 8’ st e 38’ st Caliendo, 17’ st Ferro.

Note : ammoniti La Valle, Matta, Serra, Unida.

Villasimius. Continua a grandi passi la corsa di avvicinamento del Villasimius all’Eccellenza. Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno la squadra di Antonio Prastaro ha travolto il Gonnosfanadiga 7-0. E pensare che i biancoverdi si presentavo con sei risultati positivi di fila. I sarrabesi sono davvero vicinissimi al traguardo. Hanno dodici punti di vantaggio sui cugini del Castiadas a otto giornate dalla chiusura dei giochi.

La gara

È bastato mezzo tempo ai canarini per archiviare la pratica. Al 10’ il vantaggio con La Valle su cross di Iesu. Al 22’ è quest’ultimo a insaccare confermandosi bomber di razza: è il capocannoniere del torneo. Al 24’ sul solito spunto dalla sinistra di Iesu nasce la terza rete firmata da Caliendo. Al 28’ su una ripartenza fulminante Iesu realizza il poker. Nella ripresa è sempre il Villasimius ad avere il predominio. All’8’ Bonfigli s’invola sulla fascia e con un preciso rasoterra libera Caliendo che deve soltanto spingere la palla nel sacco. Al 17’ Ferro, appena entrato, supera Cappai su assist di Caliendo. Al 38’ La Valle verticalizza per Caliendo, l’attaccante dribbla anche l’estremo difensore ospite e sigla la tripletta personale. «Voglio fare i complimenti ai ragazzi», dice il tecnico del Villasimius, Antonio Prastaro, «stanno mantenendo altissima la concentrazione. Non era assolutamente un risultato scontato. Sono stati perfetti».

