È un Villasimius che sta ingranando 

Villasimius. Il Villasimius risponde con forza alla sconfitta contro l’Atletico Uri del turno precedente. Sabato scorso infatti la squadra di Antonio Prastaro (non in panchina perché squalificato) ha superato in trasferta per 3-1 l’ex capolista Tortolì raggiungendola in classifica a quota 6: ora entrambe le squadre sono al terzo posto. Una vittoria pesante, frutto di una prestazione solida e corale.

In panchina è andato il vice Alessio Cinus: «È stata una grande emozione portare a termine la missione e tornare subito al successo», ha detto, «dedico questa prima volta in panchina in Eccellenza ai miei genitori, in particolare a mio padre, uomo di calcio». Poi un pensiero all’allenatore: «So quanto Antonio avrà sofferto a stare in tribuna, ma questa vittoria è anche merito suo. Sta facendo un grande lavoro». Il Villasimius conferma ambizioni e carattere: ora la vetta non è più così lontana.

