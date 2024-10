è un Villasimius che piace La banda Manunza sbanca Ossi 

Ossese 1

Villasimius 2

Ossese (4-3-1-2) : Carboni, Madeddu (18’ Fancellu), Russu, Scipioni, Tuccio, Pinna (46’ Vinci), Scanu (65’ Nurra), Franchi, Gueli (85’ Tanda), Porcheddu (65’ Virdis), Mascia. In panchina An. Sechi, Ubertazzi, Al. Sechi, Simula. Allenatore Demartis.

Villasimius (3-5-2) : Arrus, A. Mastino (60’ Zedda), Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo (82’ Puccinelli), Argiolas, Melis, Camba, Valentini, Beugre. In panchina Gonzales, Sanna, Marci, F. Mastino, Floris. Allenatore Manunza.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : nel pt 9’ e 34’ Argiolas, nel st 44’ Franchi.

Note : ammoniti Pinna, Fancellu, Tuccio, Melis, Camba, Loi, Manunza (allenatore).

Ossi. Il colpo che non ti aspetti. Il Villasimius, ancora a secco di vittorie in trasferta, sbanca il “Walter Frau” e si regala una domenica da sogno.

La prima occasione ospite, in apertura di gara, vale il vantaggio: Argiolas si smarca e scocca una rasoiata alla destra di Carboni. Il pareggio potrebbe arrivare, dieci minuti dopo, ma Arrus con la complicità di un incredibile doppio legno, negano la gioia a Tuccio (bordata dal limite sporcata dal portiere) e a Franchi (tap-in sul palo). Risale in cattedra Argiolas col gol del raddoppio (34’), in mischia e di rapina, sugli sviluppi di un calcio d’angolo

Nella ripresa, i bianconeri reagiscono. Al 58’ Gueli potrebbe siglare l’1-2 ma Arrus lo ipnotizza dagli 11 m (rigore procurato da Mascia). Franchi, sul finale, accorcia, insaccando, da centro area, un siluro denso di frustrazioni e di rammarico, quando ormai è troppo tardi. (f. p.)

