È un “tricolore” mai visto 

Sì, è forte il legame tra la Federtennistavolo e la Sardegna. Prima la scelta (condivisa con la Federvolley) di destinare alla costruzione di un palazzetto a Cagliari i soldi del Pnrr, poi l’assegnazione allo stesso capoluogo dei campionati italiani Assoluti, di Seconda e di Terza categoria, che animeranno il PalaPirastu per otto giorni, da sabato prossimo al 25.

Insieme

Alla presentazione avvenuta all’assessorato regionale al Turismo (che ha garantito la copertura economica con 250mila euro, dando il via libera a fine gennaio), il presidente Renato Di Napoli ha ammesso: «Era un sogno antico e poterlo realizzare è una soddisfazione, anche se non è stato facile». «Un miracolo», lo definisce Simone Carrucciu, presidente regionale, che con il suo staff ha messo in moto la macchina organizzativa. Impossibile non vedere il clima costruttivo, sottolineato dal presidente del Coni, Bruno Perra, che si è creato anche con il Comune di Cagliari (rappresentato dal sindaco Paolo Truzzu e dall’assessora allo Sport, Fioremma Landucci. A guastarlo potrebbe esserci soltanto il ricordo di due criticità (ma ci sarebbe la terza dei trasporti) legate alla ricettività e all’impiantistica. Le autorità competenti hanno già l’appunto.

I tornei

Intanto a Cagliari venerdì sbarcano i primi di un contingente di circa 500 persone, con oltre 300 giocatori e 70 tecnici, In palio ci sono i titoli individuali e di doppio di tre categorie. Cominceranno i Terza categoria (sono a lunedì), martedì e mercoledì toccherà ai Seconda, da giovedì tavoli agli Assoluti che sabato 25 al PalaPirastu eleggeranno campioni e campionesse. ( c.a.m. )