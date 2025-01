È un Tortolì da 10 Ora il Lanusei rischia il primato 

Il 17 novembre il Tortolì aveva 14 punti di distacco dal Lanusei. In piena crisi di risultati, la squadra di Tore Mereu sembrava fuori dai giochi. Poi la svolta. In settanta giorni i rossoblù hanno assottigliato al massimo il gap, portandosi a -1 dalla capolista. Con il Guspini è arrivato il decimo successo di fila: la prestazione non è apparsa spettacolare ma ora il Tortolì bada più alla sostanza che all’estetica. La striscia positiva di vittorie gonfia il cuore e il sogno. E fra venti giorni ci sarà la resa dei conti nel derby del Lixius. Ma tre le due contendenti ogliastrine s’inserisce anche il Sant’Elena, a -5 dal Lanusei e a -4 dal Tortolì.

Rincorsa record

Il Tortolì è un carro armato. I rossoblù dal 24 novembre vincono e basta. Trenta punti in dieci partite. Una trasfigurazione impressionante che ha portato il gruppo a ridosso della prima posizione. In pochissimi ci credevano, due mesi fa. Eppure l’attualità racconta di un pubblico che ha ripreso a sognare con la squadra. Gli applausi intensi con cui il Fra Locci ha salutato i propri beniamini al termine della sfida col Guspini sono la foto perfetta di cos’è oggi la vicecapolista: una cosa sola, mister e squadra, granitica, ricca di entusiasmo.

Affare a tre

A oggi la corsa per l’Eccellenza sembra un affare a tre. A Lanusei hanno gli elmetti ben allacciati in testa. Nessun volo pindarico, aveva avvertito nelle scorse settimane il tecnico Alberto Piras in una sorta di messaggio premonitore. Consapevole, in virtù della sua esperienza, delle insidie del calendario. I suoi sono scivolati a Selargius, traditi dal loro ex allenatore Franco Giordano che non ha fatto sconti. Il Sant’Elena è lì, pronto a dare l’assalto qualora le due battistrada con targa ogliastrina dovessero inciampare. La sua corsa riprenderà dalla tana della Tharros. Trasferta anche per il Tortolì (in ansia per le condizioni dell’attaccante argentino Maxi Timpanaro, uscito anzitempo col Guspini per un guaio fisico), atteso dall’Atletico Cagliari. Lanusei-Uta si giocherà al Lixius, stesso palcoscenico che il giorno dopo San Valentino ospiterà il derby col Tortolì. Varrà mezza Eccellenza.

