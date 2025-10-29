VaiOnline
Eccellenza.
30 ottobre 2025 alle 00:14

«È un torneo di livello, noi puntiamo a salvarci» 

Trentacinque anni e non sentirli. Antonio Pili, un passato in con Villacidrese e Nuorese, continua a essere protagonista anche fra i dilettanti. Un centrocampista col vizio del gol oggi tra i punti di forza del Tortolì in Eccellenza, uno dei campionati più competitivi e incerti degli ultimi anni. «È equilibrato e di buon livello», conferma il giocatore, «con almeno tre o quattro squadre costruite per il salto di categoria. La nostra rosa rosa è giovane e valida, l’obiettivo primario è la salvezza. Speriamo di raggiungerla il prima possibile, tutto ciò che verrà in più sarà tanto di guadagnato. Ogni partita sarà una battaglia».

Il classe 1990 vive la sua terza stagione consecutiva con questa maglia e ha l’identica determinazione di sempre: «Sono felice di essere ancora qui, in una categoria che conosco bene e che mi mancava da qualche anno. Spero sia una stagione positiva, sia a livello personale sia di squadra, perché questa società merita tanto per l’impegno che mette ogni giorno. E anche Tortolì lo merita: il calore dei tifosi si sente in ogni partita».

Tanti successi nella sua carriera in Sardegna. Il curriculum di Antonio Pili parla da sé: è uno dei giocatori più vincenti e rispettati nel panorama dilettantistico isolano. Ha conquistato il campionato di Serie D con la Villacidrese, poi la storica tripletta con il Porto Torres: campionato di Eccellenza, Coppa Italia e Supercoppa regionale. Con il Tonara ha vissuto un percorso straordinario salendo dalla Prima categoria all’Eccellenza e sollevando anche la Coppa Italia di Promozione e la Coppa di Eccellenza. A livello individuale è stato capocannoniere con il Villasimius in Promozione replicando il successo ad Arzana con l’Idolo, con cui ha segnato ben 20 gol e conquistato anche il riconoscimento di miglior marcatore nel progetto ideato da L’Unione Sarda con la collaborazione della Figc regionale. Non mancano nella sua carriera presenze in Serie Ce e Lega Pro con la Nuorese e la Villacidrese, a testimonianza di un talento che ha lasciato il segno in tutte le categorie.

