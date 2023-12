È un Torino da urlo, asfaltata l’Atalanta 

Torino 3

Atalanta 0

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (47' st Djidji), Vlasic, Linetty (40' st Ricci), Ilic, Vojvoda; Sanabria (40' st Karamoh), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Lazaro, Seck, Gineitis, Savva, Soppy. Allenatore Juric.

Atalanta (3-4-2-1) : Musso; Djimsiti (19' pt Bakker), Scalvini, De Roon; Hateboer (1' st Holm), Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere (12' st Pasalic), Miranchuk (46' st Adopo); Lookman (1' st Muriel). In panchina Carnesecchi, Rossi, Zortea, Kolasinac, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Cisse. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 22' Zapata; nel st 11' Sanabria, 50' Zapata.

Torino. Il Toro più bello vince contro l'Atalanta più brutta, l'allievo Juric dà una lezione di calcio al maestro Gasperini: i granata si rialzano dopo la sconfitta di Bologna e battono i nerazzurri per 3-0. Tra la doppietta del grande ex Zapata, che sceglie di non esultare, c'è spazio per la rete di Sanabria.

Il Toro comincia a prendere campo, il vantaggio arriva a metà tempo: Scalvini sbaglia il tempo sul passaggio di Vlasic per Zapata, il colombiano non perdona Musso e segna il più classico dei gol dell'ex. Il raddoppio in avvio di ripresa: Piccinini deve ricorrere al monitor del Var per vedere la trattenuta di Scalvini su Buongiorno, Sanabria si presenta dal dischetto e spiazza Musso. Nel recupero arriva anche il tris di Zapata.

