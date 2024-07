È un terralba che vuole stupire 

Terralba. Il campionato di Promozione è alle viste e il Terralba è attivissimo sul mercato. Il sodalizio presieduto da Gabriele Frongia dopo l’ottimo terzo posto della scorsa stagione sta mettendo a disposizione del tecnico Maurizio Firinu un organico di grande qualità. Sono già stati annunciati gli arrivi di Andrea Sanna (oltre 70 reti nelle ultime 4 stagioni tra Eccellenza e Promozione con la Tharros), Matteo Atzei (ex Ghilarza), Alberto Atzori (dalla Tharros), Piotr Branicki (ex Tharros, Arzachena e Barisardo), Mattia Erbì e Mattia Fadda (entrambi da Arborea) e del giovane portiere Francesco Cabasino. «Giocatori che hanno sempre disputato Eccellenza e Serie D», dice Frongia, «abbiamo cercato di completare i reparti in cui lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà». Confermati Luca Orrù, Manuel Uliana, Mirko Soddu, Manuel Porru, Alessandro Lasi, Maximiliano Ciarniello, Fabio Cammarota, Nicolas Pitzalis, Francesco Diana, Filippo Stevanato, Giacomo Melis e Ivan Frongia.

«Faremo il nostro campionato», prosegue il presidente, «poi vedremo a fine stagione dove saremo arrivati. Altre squadre sono state allestite molto bene, penso sarà più difficile rispetto agli altri anni riuscire a competere per il vertice. Parlo di società come Villacidrese, Guspini, Quartu e Tortolì. È una mini Eccellenza. Ci proveremo. Stiamo cercando di costruire una squadra del posto, molto sarda». Riscontri positivi dall’ambiente. «Stanno arrivando molti messaggi di appoggio», conclude Frongia, «speriamo siano in tanti a seguirci al campo. A breve partirà la campagna abbonamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA