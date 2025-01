È un Sinner da Grande Slam 

Melbourne. Sorridente e disteso con lo sfondo della baia di Melbourne mentre posa per i fotografi con la coppa degli Australian Open tra le mani, Jannik Sinner si gode il suo terzo Slam. Ma “l’intoccabile”, come lo ha definito L'Equipe, sta già pensando al programma dei prossimi mesi che lo aspettano da numero 1 del mondo. Saltando magari tornei come Rotterdam, valutando se andare al Quirinale domani, scegliendo bene il percorso da compiere per arrivare a esser dominante anche sulla terra rossa e sull'erba.

Il recupero

La parole d'ordine è: meglio un giorno in meno sul circuito, per poi rendere al massimo quando si gioca. Perché il tennis per lui resta un'ossessione. Certo, «adesso ci sta avere un po' di tempo libero», dice ai giornalisti di mezzo mondo che sono lì solo per lui. «Poi», incalza però, «quando ci rimetteremo al lavoro, il tennis avrà di nuovo il 100% dell'attenzione». Il ragionamento del campione di Sesto Pusteria è lineare: «Ci sono tanti tornei importanti in cui devo essere al top, ma è fondamentale l'equilibrio tra la vita fuori dal campo e il lavoro in campo». Un equilibrio che la snervante - per i tifosi - attesa della sentenza del Tas sul caso Clostebol in programma il 16 aprile non sembra scalfire. D'altronde - aveva detto in passato lo stesso Jannik - si tratta di «qualcosa che non posso controllare». Quindi è inutile affannarsi.

Livelli vertiginosi

L'azzurro piuttosto pensa a ristabilirsi fisicamente dopo un torneo che, apparentemente, è scivolato via con facilità. In realtà è stato estremamente impegnativo. È proprio questa l'eccezionalità di Sinner: far apparire semplici, imprese sportive che in pochi sono riusciti a realizzare. A Melbourne ha giocato a livelli vertiginosi con una costanza disarmante per gli avversari. De Minaur, Rune e Zverev più che perdere, hanno dovuto arrendersi alla sua "ingiocabilità", come ha scritto il quotidiano spagnolo As. Il più provato è apparso Zverev che, oltre alla delusione per non essersi aggiudicato lo Slam, ha ammesso di non riuscire neanche ad entrare in partita con l'italiano. Sinner, che lo ha abbracciato subito dopo la finale, ci è tornato su: «Per noi giocatori il dolore per una sconfitta è più forte della gioia di una vittoria» ha spiegato «Per Sascha era un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo. Merita più di tutti di vincere uno Slam». L’aveva detto anche Djokovic, che tifava per lui.

Ai suoi piedi

L'Italia è ai piedi di Sinner. «Bisogna godercelo e capire la fortuna che abbiamo», dice l'ex "moschettiere" Paolo Bertolucci che prospetta per Jannik anche il Grande Slam: «Potrebbe essere un anno su cui puntare. Prima, quando c'era Nadal, Parigi era un tabù per tutti, bisognava pensare agli altri tre tornei e il Grande Slam era impossibile. Ora non c'è più un Nadal, ci sono buoni giocatori come Alcaraz e Zverev, ma gli altri non possono pensare di impensierirlo». L'azzurro intanto pianifica i prossimi impegni e salterà Rotterdam: «Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi dalla lunga marcia in Australia», ha spiegato agli organizzatori. D'altronde anche a Melbourne ha detto che «è meglio prendersi un giorno in più di pausa per essere competitivo dopo, perché poi ci sono tanti tornei importanti».

