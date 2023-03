È un sabato sloveno con Roglic e Pogacar 

Sono sloveni i due dominatori delle corse a tappe World Tour di marzo. Per Primoz Roglic alla Tirreno-Adriatico e Tadej Pogacar alla Parigi-Nizza arrivano vittorie in serie e - di conseguenza - il primato in classifica.

Tirreno-Adriatico

A Osimo Roglic (Jumbo-Visma) non soltanto esce indenne dalla terribile “tappa dei muri” (193 km con 3610 metri di dislivello) ma sprinta e conquista la terza vittoria di tappa consecutiva, rafforzando il primato. Sul traguardo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) è secondo, Joao Almeida (Uae Emirates) terzo e un buon Giulio Ciccone (Trek Segafredo) sesto a 3”. Roglic ipoteca il successo finale, avendo 18” sul portoghese e 23" sul britannico, con Ciccone 5°. Oggi la 58ª edizione della “corsa dei due mari” si chiude con la prevedibile volata a San Benedetto del Tronto.

Parigi-Nizza

Dopo l’annullamento della sesta tappa, ieri alla Parigi-Nizza l’arrivo in salita al Col de la Couillole, dopo 142.9 km ha visto la sfida tar i migliori tre della classifica: Pogacar (Uae Emitates) ha vinto con 2”sul francese David Gaudu (Groupama Fdj) e 6” sul danese Jonas Vingegaard, che ora accusano rispettivamente 12” e 58” di ritardo in classifica. Oggi la chiusura con la Nizza-Nizza, 118,4 km con 2500 metri di dislivello.