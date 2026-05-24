È un pareggio d’oro per il quartu che passa in finale 

Finisce 2-2 al PalaBeethoven la gara di ritorno tra Quartu e Bologna FC 1909, ma il verdetto complessivo sorride alle rossobianche che, forti del successo dell’andata, conquistano con merito l’accesso alla finale playoff. Una sfida intensa, nervosa e ricca di episodi rimasta aperta fino agli ultimi minuti.

Il primo tempo è equilibrato e giocato su ritmi alti ma finisce senza reti. Il Quartu prova a gestire il possesso e a costruire la manovra, il Bologna risponde con aggressività e ripartenze rapide. Le occasioni non mancano da entrambe le parti: tutt’e due le squadre sfiorano il vantaggio in più di un’occasione ma non c’è precisione sotto porta.

La ripresa si apre nel modo peggiore per le padrone di casa: dopo pochi secondi il Bologna trova il gol dell’1-0 sugli sviluppi di uno schema da calcio d’inizio. Il Quartu accusa il colpo e per alcuni minuti fatica a reagire, concedendo troppo e perdendo ordine nella gestione del pallone. A metà del secondo tempo però arriva la svolta. Le ragazze di coach Gasparini trovano il pareggio con una giocata straordinaria di Saraniti: recupero palla nella propria metà campo, progressione in solitaria, dribbling sul portiere e rete che rimette tutto in equilibrio.

Il Bologna sceglie allora il power play e trova nuovamente il vantaggio con Sportasso, complice anche una disattenzione di Evans. Il Quartu però non si disunisce e continua a giocare con lucidità, gestendo anche il cronometro in funzione del risultato complessivo.

Nel finale la gara resta apertissima, con occasioni da entrambe le parti. Quando mancano due minuti al termine ancora Saraniti è decisiva: recupero palla e conclusione a porta sguarnita per il definitivo 2-2.

Al triplice fischio esplode la festa del Quartu: le rossobianche conquistano la finale playoff grazie a una prova di carattere, sofferenza e grande maturità.

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