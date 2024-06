È un pareggio che serve a poco 

Georgia 1

Georgia (3-5-2) : Mamardashvi- li, Kverkvelia (37' st Gvelesia- ni), Kashia, Dvali, Kakabadze, Mekvabishvili, Davitashvili (17' st Chakvetadze), Kochora- shvili, Tsitaishvili (17' st Lochoshvili), Mikautadze (42' st Kvilitaia), Kvaratskhelia (37' st Lobjanidze). All.: Sagnol.

Repubblica Ceca (3-4-3) : Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod (37' st Barak), Soucek, D.Jurasek (37' st Sevcik), Schick (23' st Chytil), Hlozek (10' st Lingr), Cerny (10 st Jurasek). All. Hasek.

Arbitro : Daniel Siebert (Ger)

Reti : 47’ pt Mikautadze (rig), 14’ st Schick.

Amburgo. Un pareggio che rischia di non servire a nulla. Georgia e Repubblica Ceca ottengono il loro primo punto (1-1) ma dovranno vincere l’ultima partita - rispettivamente contro Portogallo e Turchia - per farlo diventare utile alla qualificazione.

Ad Amburgo, la squadra di Sagnol trova la rete in chiusura di primo tempo con Georges Mikautadze, che trasforma un rigore concesso per fallo di mano rilevato dal Var. L’esultanza georgiana dura lo spazio di un quarto d’ora. Il tempo perché Patrick Schick si ricordi di essere stato grande protagonista nell’Europeo di tre anni fa e pareggi per i cechi al 14’.

