È un paese per vecchi: i cento anni di Stefano Ballisai 

Un compleanno importante per Stefano Ballisai: nei giorni scorsi ha compiuto cento anni. A Teulada non è una novità, visto che quest’anno Ballisai è il terzo a raggiungere il secolo di vita in buona salute. La notizia è che il neocentenario è cugino di primo grado di Pietrino Culurgioni che l’8 luglio ne ha compiuto 106, ed è anche cugino di Pierina Calamida che il 25 luglio ha compiuto 100 anni, nonché nipote del fratello del padre che era morto a 100 anni.

Una situazione che meriterebbe un approfondimento da parte della scienza. Eventualità sulla quale Ballisai non si tira indietro. Intanto a portare gli auguri di tutta la comunità è stato il sindaco Angelo Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA