È un Napoli pigliatutto 

Il Napoli continua nella sua campagna di rafforzamento: c’è l’accordo con Lang. L'attaccante olandese ha accettato la destinazione e ora il club azzurro dovrà trovare l'intesa con il Psv per un’operazione che sfiora i 30 milioni di euro. Intanto il ds partenopeo Manna continua a seguire Sancho, Chiesa e Ndoye.

Intreccio Osimhen

La pista che porta all’attaccante svizzero resta complessa vista la distanza con il Bologna sul costo del cartellino e l'interessamento da parte del Borussia Dortmund. Per Chiesa, invece, ci sono stati nuovi contatti: il Liverpool lo vorrebbe inserire come contropartita per Osimhen, ma sul tema De Laurentiis è irremovibile: per cedere l'attaccante nigeriano vuole la clausola da 75 milioni cash.

Theo con la valigia

Raffreddata, dunque, anche la trattativa con i Reds per Nunez mentre prosegue quella con l'Udinese per Lucca. In casa Milan ci si prepara all'addio a Theo Hernandez: il terzino francese, che nei giorni scorsi sembrava vicino all'Atletico Madrid, è a un passo dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha rilanciato offrendo al giocatore un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione e a questo punto l'affare è in via di definizione. Nel frattempo, il club rossonero ha ceduto in prestito (con diritto di riscatto) al Lecce Camarda.

Gud resta a Firenze

Gudmundsson giocherà ancora con la maglia della Fiorentina. Il club viola, infatti, ha trovato l'accordo verbale con il Genoa per il riscatto del fantasista islandese. Sbarca all’Udinese Bertola: il difensore arriva dallo Spezia e ha firmato un contratto fino al 2030. Il Como ha avviato i contatti con il Benfica per assicurarsi le prestazioni di Schjelderup, giovane norvegese classe 2004.

Il Siviglia sul Cholito

C’è il Siviglia intanto sulle tracce di Giovanni Simeone. Per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, il club spagnolo starebbe pensando all’attaccante del Napoli che ha vestito in passato anche la maglia del Cagliari. La richiesta arriverebbe direttamente dal nuovo allenatore Almeyda, che lo aveva lanciato da ragazzino al Banfield e ora lo vorrebbe rilanciare in Spagna nella Liga. Il diretto interessato avrebbe già fatto sapere attraverso i suoi agenti di gradire la destinazione.

