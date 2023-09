È un Milan senza esitazioni  

Roma 1

milan 2

Roma (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini (34' st Pagano), Smalling, Llorente; Celik (25' st Spinazzola), Cristante, Paredes (25' st Bove), Aouar (31' pt Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (25' st Lukaku), Belotti. All. Mourinho.

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (20' st Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (31' st Chukwueze), Giroud (25' st Pobega), Leao (32' st Okafor). All. Pioli

Arbitro : Rapuano di Rimini

Reti : nel pt 9' Giroud (rig.) ; nel st 3' Leao, 47' Spinazzola

Il Milan c'è e si vede, la Roma proprio no. Nella serata luccicante dell'Olimpico per festeggiare lo sbarco show di Romelu Lukaku nella Capitale (20’ minuti per lui), il Diavolo ricaccia all'Inferno l'esagerato entusiasmo romanista con una partita tutta classe e sostanza. Dopo solo pochi minuti la squadra di Pioli si ritrova avanti grazie al rigore realizzato da Giroud (il Var vede il fallo di Rui Patricio) ma continua a spingere andando vicinissima al raddoppio con Pulisic. Lo trova con una rovesciata da terra di Leao che rende inutile il gol di Spinazzola (con l’aiuto di una deviazione) al 92’.

Sassuolo 3

H. Verona 1

Sassuolo (4-3-3) : Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (20' st Pedersen), Boloca, Hen- rique, Thorvestd (20' st Bajra- mi); Berardi (32' st Ceide), Pina- monti (32’ st Mulattieri), Lau- rientè (41' st Racic). All. Dionisi

Verona (3-4-2-1) : Montipò, Magnani, Coppola, Dawidowicz, Faraoni (41' st Terracciano), Hongla (35' pt Serdar), Duda (33' st Djuric), Doig (41' st Cabal), Ngonge, Folorunsho, Mboula (1' st Bonazzoli). All. Baroni.

Arbitro : Piccinini di Forlì

Reti : nel pt 11' Pinamonti; nel st 11' Ngonge, 18' e 28 su rigore Berardi.

Una doppietta di Berardi ferma la corsa del Verona e rilancia il Sassuolo, reduce da due sconfitte. Con Berardi, anche non al top, è un altro Sassuolo che ha avuto bisogno del doppio sigillo del suo uomo più rappresentativo per vincere la resistenza di un Verona che, passato in svantaggio con la rete di Pinamonti, aveva trovato il pareggio con Ngonge. Berardi, in procinto di andare alla Juve, aveva saltato la Coppa Italia e le sfide con Atalanta e Napoli. È tornato ritrovando il suo pubblico che lo ha a lungo applaudito e che è stato ripagato.

