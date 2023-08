È un Milan da impazzire 

Milan 4

Torino 1

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw (34’ st Kjaer), Tomori, Hernandez (42’ st Florenzi); Loftus-Cheek (21’ st Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (21’ st Okafor), Leao (21’ st Chukwueze). Allenatore Pioli.

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (14’ st Lazaro), Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc (14’ st Karamoh), Vlasic; Sanabria (21’ pt Pellegri). Allenatore Juric.

Arbitro : Mariani di Aprila.

Reti : nel pt 33’ Pulisic, 36’ Schuurs, 43’ Giroud (r), 47’ Hernandez; nel st 20’ Giroud (r).

Note : ammoniti Ilic, Hernandez, Linetty, Thiaw, Juric e Milinkovic-Savic.

Milano. Il Milan alla sua prima a San Siro trascinato dai nuovi (Pulisic su tutti) e dai soliti noti (Giroud e Theo Hernandez) parte forte e batte il Torino con un netto 4-1. Un’altra prestazione convincente per gli uomini di Stefano Pioli dopo il successo di Bologna. Il Torino trova il gol del momentaneo 1-1 con Schuurs in un’occasione casuale o quasi. Per il resto, in campo poco granata. Il Milan nella ripresa poteva dilagare. Pochi gli spazi in avvio, poi Pulisic innesca Loftus-Cheek che serve nuovamente lo statunitense che sblocca il risultato. Il Torino pareggia alla prima mezza occasione ma l’equilibrio dura poco perché i rossoneri spingono e raddoppiano su rigore con Giroud per un tocco di mano in area di Buongiorno. Poi Leao inventa per Hernandez che insacca il 3-1. Nella ripresa il Milan accumula occasioni sino al poker firmato ancora su rigore da Giroud per fallo di Schuurs su Leao. «Siamo contenti, dobbiamo continuare così», ha detto Pioli.

RIPRODUZIONE RISERVATA