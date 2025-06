È un Marquez da cento e lode 

La vittoria di Marc Marquez nella gara sprint (l’ottava su nove, solo a Silverstone è giunto secondo) non fa più notizia. Ma è speciale averla conquistata al Mugello, feudo del suo compagno di team Francesco Bagnaia, dopo l’errore in partenza dalla pole (100/a in carriera) che l’ha costretto a inseguire il fratello Alex e Pecco.

Il Gran premio

Oggi alle 14 c’è la gara vera, ma al momento sembra difficile che l’otto volte campione del mondo non conceda il bis. La sprint ha vissuto momenti di grande adrenalina quando al secondo giro i tre in testa, Marc, Alex e Pecco, si sono trovati praticamente appaiati prima della curva San Donato in fondo al rettilineo principale. Lì i piloti arrivano intorno ai 350 km orari e, affidandosi ai loro freni Brembo, percorrono la curva a 90 all’ora. Non da meno sono le due “esse” successive ed è lì che Marquez senior ha preso il comando. Il resto è diventata ordinaria amministrazione, con Alex dietro e Bagnaia, afflitto dai soliti problemi di inserimento in curva, costretto ad accontentarsi della terza piazza.

Soddisfatto

Dal pubblico qualche fischio allo spagnolo (difeso dal team manager Davide Tardozzi, che rivolto verso gli spalti ha detto «zitti, è rosso», cioè della Ducati) e applausi scroscianti al torinese, che qui ha vinto le ultime tre edizioni del gp d’Italia. «Alla fine è stato l’anno migliore. Forse 50 e 50 fra fischi e applausi», ha commentato Marquez, «spero che si siano goduti la sprint, la rimonta e quelle tre moto in parallelo alla fine del rettilineo, che è il bello del motociclismo. Il problema alla partenza con il launch control? È stato un mio errore che poi ho camuffato, ho premuto il pulsante del sistema di partenza, pensavo non fosse inserito e l’ho premuto di nuovo ma quando ho dato gas ho visto che non era inserito. Allora ho pensato che l’opzione migliore fosse di schiacciare il pulsante con la destra e ridare gas, anche se a quel punto sarei scattato in ritardo rispetto agli altri».

L’abilità di Marc sta nel costringere gli avversari a ritmi forsennati, che finiscono per mettere in difficoltà le gomme: «Ho dovuto tenere sotto controllo la pressione dell’anteriore», ha spiegato Alex Marquez (della Ducati Gresini), «forse ho spinto un po’ troppo e in queste condizioni bisogna stare molto attenti alla gestione dei pneumatici».

Dispiaciuto

Chi decisamente non è soddisfatto è Bagnaia: «Sono dispiaciuto perché mi aspettavo di ottenere qualcosa in più. Non sono riuscito nemmeno ad avere un passo simile a quello che avevo l’anno scorso, giravo 3 o 4 decimi più piano. Il problema è sempre lo stesso delle gare sprint di quest’anno. Arrivo vicino all’avversario e poi non riesco più a far niente, l’anteriore si muove e tende a chiudersi un po’ dappertutto. Per la gara sarà importante riuscire a gestire bene la gomma davanti e fare qualcosa nel warm up per ridurre un po’ questo divario».Resta l’affetto del pubblico: «È meraviglioso, significa tanto per me, significa che comunque sto dando molto a questa gente ed è principalmente per questo che sono dispiaciuto, perché vorrei riuscire a dare loro quello che meritano».

