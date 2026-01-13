È un Giro “per” la Sardegna 

Sarà una proboscide di pietra a indicare la via. Il prossimo 25 febbraio, il 30° Giro di Sardegna di ciclismo scatterà per la prima volta da Castelsardo, anzi dall’iconica “Roccia dell’Elefante” che ne è uno dei simboli, con le sue Domus de Janas entrate nel patrimonio dell’Unesco. Un segnale immediato di come ci sia il marchio della Regione e dell’assessorato al Turismo su questo Giro, non tanto per il legame con l’assessore Franco Cuccureddu, quando perché sono i due milioni stanziati a porre fine a un attesa durata quindici anni. Il 1° marzo, a Olbia, gli sportivi sardi potranno finalmente conoscere l’erede di Peter Sagan, che proprio dalla Gallura iniziò la cavalcata trionfale nell’ultimo Giro sardo, quello del 2011.

Il disegno

Il primo applauso alla Regione e alla Lega del Ciclismo Professionistico, che hanno inserito la corsa sarda nella Coppa Italia delle Regioni, va per essere riusciti a tenere segrete le tappe sino alla presentazione di ieri a Cagliari. Il secondo per aver disegnato un percorso (cinque tappe, 830 km totali, 10.440 metri di dislivello) che sarà esaltato dalle immagini che le televisioni (Rai 2 in Italia con una diretta di un’ora e mezzo al giorno) trasmetteranno in tutto il mondo. Un percorso che privilegia le coste (unica eccezione è Nuoro, la città dell’orgogliosissima presidente Alessandra Todde) e che parte e arriva dal Nord Sardegna per esigenze di collegamento con la Penisola.

I team protagonisti

Per rompere l’immobilismo delle istituzioni che ha impedito al Giro di disputarsi in 35 degli ultimi 40 anni, c’è voluto l’incontro tra due volontà entusiaste: «Io e Alessandra siamo stati colleghi di Commissione in Parlamento e ci conosciamo da tempo», ha raccontato l’inarrestabile presidente della Lega, Roberto Pella. «L’ho incontrata a Bruxelles, le ho proposto il progetto e ho trovato in lei passione e determinazione per concretizzarlo. Cultura, turismo e sport sono le frecce nell’arco di questo Giro», ha detto facendo sussultare d’orgoglio anche l’assessora Ilaria Portas. Poi è passato ai numeri: «Possiamo ospitare soltanto 25 squadre di 7/8 corridori ma abbiamo già ricevuto 29 richieste. Ci saranno sei squadre del World Tour (con possibilità di inserire corridori dei team development, ndr ): Uae Emirates, Soudal QuickStep, Red Bull-Bora, Lidl-Trek, Bahrain-Victorious. Quest’ultima verrà con una decina di giorni di anticipo per allenarsi in Sardegna». Il progetto della Coppa Italia, però, nasce anche e soprattutto per risollevare il ciclismo italiano, perciò saranno in gara tutte le 4 squadre professional italiane (Bardiani Csf e Polti in testa) e le 8 continental. Le altre sette, tra le quali spiccano Cofidis, Novo Nordisk e Burgos, saranno straniere.

Collaborazione

La Lega organizzerà la corsa attraverso una società che l’Isola la conosce bene, il Gs Emilia di Adriano Amici, che collaborò con Stefano Pilato nel 2009-2011 (le edizioni del 2008 e 2012 non andarono in porto) e con Carmelo Mereu per il non troppo felice esperimento della Settimana Italiana sulle Strade della Sardegna del 2021. Alla presentazione erano presenti i Comuni che sosterranno la corsa (ma non economicamente, perché per quest’anno ci ha pensato la Regione), la Polizia Stradale (il comandante Domenico Chierico), il Coni (Bruno Perra) e la Fci sarda (Stefano Dessì). Qualche preoccupazione è stata espressa per lo stato delle strade e per i dossi, il nuovo incubo dei ciclisti.

I due aspetti

Ad accrescere l’entusiasmo per il ritorno del Giro contribuisce la promessa della presidente Todde di tenerlo in calendario («lo dico con il cuore, vogliamo investire in questi sport popolari») per più anni. Per la Sardegna sarà una vetrina formidabile: le cinque tappe che vedete nella cartina faranno contenti i telespettatori intesi come potenziali turisti («A febbraio si pianifica il 50% dei viaggi estivi», ha detto Cuccureddu) e promettono vedute spettacolari. Viste dal lato sportivo, però, lasciano molto a desiderare, al di là del fatto di aver trascurato l’interno (in cinque tappe non si può certo andare dappertutto). Si rischia di avere una corsa povera, e non solo perché sarà difficile che il livello dei corridori sia alto. Manca un arrivo in salita e non è detto che il dislivello, che farà selezione in coda al gruppo, riesca a discriminare gli aspiranti alla vittoria. Ma ci sarà tempo per le discussioni tecniche. Oggi è il giorno della festa: sì, il Giro di Sardegna è tornato.

