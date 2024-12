È un giallo a tutto campo il debutto di Ortu Serra 

Nel momento in cui la sua vivace carriera vive l’evoluzione da giornalista sportivo a scrittore, Giuseppe Ortu Serra (57enne che sarebbe ormai riduttivo definire solo cagliaritano) debutta come romanziere nel campo di gioco più insidioso e intrigante della narrativa: il giallo. Un debutto promettente perché “...E poi la stanza 37” ha tanti buoni motivi per essere estratto dalla scaffale e, se anche non si rivelerà il caso letterario dell’anno, si porta dentro tutta l’onesta ambizione del proprio autore. Una bella scommessa, sostenuta dall’editore Gerardo Saponara (Leda e il Cigno).

Tornando al romanzo, la sua narrazione, partorita in quattro mesi di lavoro tra Barcellona e Cagliari, è più che articolata. Si estende - sin nei dettagli - sul piano orizzontale, ma non rinuncia a scavare in profondità, nelle viscere caratteriali e comportamentali di personaggi raccontati in ultra HD. Proprio le mille diramazioni dalla storia principale sono la caratteristica di una vicenda che non ha un’unità di luogo, ma si svolge tra Città del Capo, New York, Chicago, Los Angeles e in Italia, nell’immaginaria Isola degli Impiccati (una citazione per Gustave Le Rouge?). Un espediente che avviluppa il lettore, trascinandolo pian piano nei gorghi del racconto, per condurlo senza sofferenza e senza svelare la soluzione del giallo (ovvero il nome dell’assassino) sino alla fine di un percorso di settecento pagine. Già in circolazione, “...E poi la stanza 37” viene presentato questo pomeriggio (alle 17.30) in via Baylle, nella sala dell’Associazione della Stampa sarda, a Cagliari, dallo stesso Ortu Serra. (Carlo Alberto Melis)