«È un coro becero di scherno» Multato il Milan 

Il coro «Tornerete in Serie bee» dei tifosi del Milan contro quelli del Cagliari, intonato più volte durante la partita di sabato, non è certo passato inosservato: anzi, è valso una multa. Il Giudice sportivo ha punito la società rossonera con un'ammenda da 15.000 euro e ha definito quanto gridato dai tifosi milanisti «un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». Tutto il contrario di una goliardata quindi, ma un comportamento da censurare e ben più grave degli altri cori che si sono sentiti a San Siro sabato sera, di contestazione verso la stessa proprietà rossonera. Per il Milan, la multa da 15.000 euro comprende anche una responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio di primo e secondo tempo di circa 3’.

I fatti

Non è certo la prima volta che succede col Cagliari in trasferta: di recente, si ricorda la stessa accoglienza a Parma all'arrivo del pullman rossoblù, con la squadra capace di rispondere a tono in campo con la pesantissima vittoria per 2-3. Sabato il replay, ancor più pesante perché ripetuto almeno cinque volte solo nel primo tempo. Ma, anche in questo caso, i giocatori del Cagliari hanno dato la risposta migliore: una gran prestazione e un pari che dà morale oltre che un punto. E che aggrava la situazione del Milan che, pur avendo vinto la Supercoppa otto giorni fa, resta ben lontano dalle posizioni Champions League, l'obiettivo realistico della stagione.

La polemica

Sull'episodio si è espresso Nicola Riva, sabato in tribuna al Meazza. «Niente è cambiato dai cori che papà sentiva, quando ci chiamavano pastori e banditi», ha ricordato il figlio del Mito e consigliere d'amministrazione del Cagliari. Con un consiglio: «Se volete davvero farci del male non chiamateci pastori ma costa smeraldini». Frase, quest'ultima, non piaciuta affatto al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che ha chiesto spiegazioni: «Spero che Riva l'abbia detta male. Siamo orgogliosi della nostra terra, ha dato visibilità in tutto il mondo alla Sardegna. Non può e non deve essere associata a qualcosa di negativo». Richiesta a cui lo stesso Riva ha replicato: «Il discorso Costa Smeralda non era assolutamente discriminatorio verso nessuno, forse sono stato interpretato male. Era solamente una provocazione: magari il coro “siete solo costa smeraldini”, nome nato nel 1962 per un consorzio e da non confondere con Gallura, non sortirebbe l'effetto/orgoglio boomerang di quando ci definiscono “pastori”».

