È un CARBONIA RITROVATO 

Carbonia 2

Bosa 0

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Serra, Andrea Mastino, Hundt, Prieto, Porcheddu, Dore (30’ st Monteiro), Fontana (15’st Muscas), Isaia, Porru, Cocco (20’ st Mancini). In panchina Orrù, Deluna, Sartini, Fidanza, Pusceddu. Allenatore Mingioni.

Bosa (4-4-2 ): Soto, Pischedda, Mattiello, Paolo Carboni, Pucinelli, Maida (1’st Di Angelo), Unali (25’ st Avellino), Giaracuni (40’pt Bonu), Imoh, Marco Carboni (10’ st Faye), Poli (15’ st Riu). In panchina Spano, Salvatore Carboni, Ledda. Allenatore Carboni.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 1’ Porcheddu, 36’ (r) Dore.

Note : ammoniti Soto, Serra, Paolo Carboni, Mancini, Hundt. Recupero 3’pt-6’st.

Carbonia. Il Carbonia guarisce dalla “pareggite” da cui soffriva da mesi con un secco 2-0 al Bosa. Gara molto piacevole e si inizia a 100 all’ora: dopo 50 secondi minerari in vantaggio col sinistro ravvicinato di Porcheddu (tuttavia ieri spesso indisponente) su cross di Porru il quale al 3’ ha sul destro la palla del comodissimo 2-0 ma la spara addosso a Soto già a terra.

Non si respira

Imoh all’8’ in area piccola ha l’occasione del pari ma Idrissi è reattivo proprio come al 10’ sempre su Imoh autore di un’accelerazione imponente. Poi la gara tira il fiato sino all’occasione che Porcheddu dilapida in modo assurdo: ha sul destro una palla (frutto dell’ottimo velo di Fontana) solo da spingere ma si intestardisce riportandosi la sfera sul sinistro sino a farsi recuperare. Non è da meno la gaffe del portiere Soto che regala il penalty trasformato da Dore. E poi ancora Imoh grazia di nuovo Idrissi al 45’. Gira bene al Carbonia al 55’ quando Di Angelo centra la parte interna della traversa. Il Bosa spinge di più ma in contropiede Porcheddu fallisce al 20’ una facile deviazione e sempre lui sfiora il tris al 47’.

Andrea Scano

