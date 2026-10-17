È un Cagliari da record assoluto in trasferta 

Un avvio da record, a prescindere dal risultato di domani a Monza. Mai, nella sua storia in Serie A, il Cagliari aveva vinto le prime tre trasferte consecutive: anche solo pensare di poter puntare alla quarta è il segnale di come la squadra di Pisacane abbia avuto un inizio di stagione eccezionale. Nove punti su altrettanti disponibili fuori casa, punteggio pieno in campo esterno così come la Lazio (stasera attesa dall’esame Juventus, a Torino). Un perfetto 100%, condiviso nei 5 principali campionati europei con Barcellona, Manchester City e la sorpresa Mainz.

Il ruolino

In principio è stata Parma, il 22 agosto, nella gara inaugurale del campionato: 0-1 firmato da una prodezza di Alessandro Romano. Poi la trasferta di Bergamo, il 12 settembre, con l’1-2 diventato realtà grazie a Mendy e all’ex Maldini (che a sua volta domani, di nuovo contro il suo passato, cercherà di andare in gol per la quinta giornata consecutiva). Quindi quella di Udine, una settimana più tardi, con ancora il numero 70 a bersaglio per un altro 0-1. Quattro gol fatti, appena uno subito, ma soprattutto nove punti in classifica fondamentali per mettere da subito un tesoretto utile per raggiungere rapidamente il traguardo salvezza. E domani, a Monza, l’obiettivo diventa il poker davanti a ben 1.200 tifosi rossoblù. Che si faranno sentire eccome.

I migliori inizi

Questa è la stagione numero 46 per il Cagliari in Serie A e, nelle precedenti 45, lontano dalla Sardegna non aveva mai cominciato così bene. Tre successi iniziali consecutivi non si erano ancora visti, mentre solo due volte aveva vinto le prime due trasferte: nella stagione 70-71 battendo Lazio (2-4) e Inter (1-3), in quella 2019-2020 superando Parma (1-3) e Napoli (0-1). Quest’ultima partenza sprint, con Maran in panchina e Pisacane in campo, condivideva il record su tre partite (due vittorie e un pareggio) con quella dell’anno dello scudetto, dove i rossoblù di Scopigno pareggiarono 0-0 con la Sampdoria per poi imporsi su Brescia (0-2) e Fiorentina (0-1). Nel 2019, al terzo impegno esterno, era arrivato un pareggio per 1-1 a Roma. Che aveva permesso di stabilire il precedente record di punti, sette, visto che nel 69-70 erano cinque perché la vittoria all’epoca ne assegnava due anziché tre.

I precedenti

Cosa può ulteriormente raggiungere, a livello statistico, il Cagliari domani a Monza? Intanto confermare il miglior avvio di sempre: sarebbe record assoluto in caso di vittoria, mentre con un pareggio eguaglierebbe la stagione dello scudetto (dove alla quarta trasferta arrivò la terza vittoria di fila fuori casa, 0-2 a Napoli). Numeri sensazionali, che solo una squadra leggendaria – e, per ovvi motivi, imparagonabile a questa – aveva saputo raggiungere. Poi c’è il discorso imbattibilità: in appena tre occasioni i rossoblù sono stati capaci di non perdere nessuna delle prime quattro gare esterne. È successo nelle già citate annate 69-70 (primo ko alla sesta trasferta) e 2019-2020 (prima sconfitta fuori casa addirittura all’ottava partita) più nel 79-80 (perse la quinta, in quel caso – però – aveva collezionato tre pareggi consecutivi seguiti da una vittoria al quarto tentativo).

Nuovi traguardi

A prescindere dalla possibilità di eguagliare o raggiungere annate rimaste impresse nella memoria collettiva dei tifosi, questo Cagliari ha già dimostrato un netto cambio di rotta rispetto alla storia recente, dove spesso – soprattutto nell’avvio di stagione – le partite lontano dalla Sardegna erano un tabù o quasi. Ora per i rossoblù viene il difficile: la necessità di confermarsi sul lungo periodo, per mantenere a distanza di sicurezza la zona calda. Perché la salvezza, e lo ha ricordato più volte Pisacane in primis, rimane l’obiettivo primario che il club vuole raggiungere quanto prima.

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