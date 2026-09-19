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Serie A.
20 settembre 2026 alle 00:08

È un Cagliari da favola ma sempre più reale 

Sbanca Udine con un gol di Maldini e si regala una notte al 4° posto con la miglior difesa 

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Udinese 0

Cagliari 1

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Abankwah, Kabasele (26’ st Bayo), Ebosse; Vojvoda, Karlström, Miller (12’ st Unai Gómez), Kamara (26’ st Zanoli); Zaniolo (1’ st Chakvetadze), Ekkelenkamp; Davis (37’ pt Gueye). In panchina Mrozek, Padelli, Lovrić, Zarraga, Bertola. Allenatore Runjaić.

Cagliari (4-3-2-1) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez (14’ st Sugawara), Obert; Romano (40’ st Gagliardini), Winks, Deiola; Adopo, Maldini (14’ st Kevin Carlos); Mendy (40’ st Fadera). In panchina Sherri, Radunović, Fazzini, Ciervo, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Sugamele, Massolin. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Rete : nel secondo tempo 9’ Maldini.

Note : ammoniti Zaniolo, Karlström. Angoli 16-1. Recupero 1’ pt-3’ st.

Quarto per una notte, quinto nella peggiore delle ipotesi per almeno tre settimane. Con la miglior difesa del torneo. È un Cagliari da favola ma sempre più reale. Dopo Bergamo, sbanca anche Udine grazie a un gol di Maldini, ancora lui, proprio lui, che sfrutta un pasticcio difensivo in avvio di ripresa e firma così uno 0-1 sofferto ma pesantissimo. Storico.È la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle prime cinque giornate (come l’anno dello Scudetto!). La squadra di Pisacane può godersi in prima classe - senza pressioni e con tanti grilli per la testa - la maxi sosta e prepararsi con lo spirito ideale al big match con la Juventus, in programma alla ripresa del campionato, l’11 ottobre alla Domus. Ennesima prova di forza, intelligenza e resistenza della squadra di Pisacane, brava a leggere la partita in ogni sua sfaccettatura, senza mai scomporsi, e a gestire l’avversario con tenacia, pazienza, lucidità e una disciplina tattica al limite del maniacale in fase difensiva. Per poi colpirlo al momento giusto e mandarlo in tilt.

Yerry c’è

Pisacane cambia l’undici iniziale dopo quattro gare: rilanciando Mina, riportando Deiola a centrocampo ed escludendo Fazzini. I rossoblù, schierati sempre con il 4-3-2-1, al via con Caprile in porta, Zé Pedro, Mina, Rodríguez e Obert in difesa, Romano, Winks e Deiola a centrocampo, Adopo e Maldini tra le linee alle spalle della punta Mendy. In campo attraverso il 3-4-2-1, invece, i friulani, ai nastri di partenza con Okoye, Abankwah, Kabasele, Ebosse, Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara, Zaniolo, Ekkelenkamp e Davis.

Primo tempo macchinoso. L’Udinese ha il possesso palla ma ogni volta che arriva nell’area rossoblù si perde. Le occasioni di Davis (tiro a giro di pochissimo a lato) e Gueye (subentrato proprio all’inglese, calcia addosso a Mina) nascono da una palla persa da Maldini e da un lancio. Da un’iniziativa personale di Romano, invece, l’unico tiro nello specchio del Cagliari: sassata dal limite, Okoye c’è. E al 44’ Caprile salva su Bayo dopo aver sbagliato lui stesso il rinvio.

Colpo grosso

L’uscita di Zaniolo (a favore di Chakvetadze) sembra rigenerare l’Udinese che in pochi minuti sfiora il gol due volte con Gueye prima di testa poi in diagonale (in entrambe si salva in angolo Caprile) e ancora con un rasoterra ravvicinato di Kabasele (provvidenziale il numero uno rossoblù). Poi succede, succede davvero. La frittata bianconera permette al Cagliari di passare in vantaggio al 9’: Kabasele ed Ebosse si addormentano sul retropassaggio di Miller, Maldini si ritrova così con la palla tra i piedi, scarta il portiere e insacca. Curiosamente, Pisacane lo sostituisce con Carlos cinque minuti dopo, dentro anche Sugawara per Rodríguez. Ora il Cagliari è schierato a tre dietro e regge l’urto friulano persino con autorevolezza. Rischia giusto su Bayo (mura Zé Pedro in mischia) e Unai Gómez (su leggerezza di Deiola, si oppone Winks), entrambi subentrati così come Zanoli. Tra i rossoblù, spazio a Fadera e Gagliardini. L’assedio finale dei friulani è continuo ma confuso. Pisacane si porta a casa i tre punti e strizza l’occhio alla Storia.

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