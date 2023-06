È un Budoni schiacciasassi 

Budoni 4

Boreale 0

Budoni (3-5-2) : Faustico, Lamacchia, Raimo, Dominguez, Farris, De Goicoechea (26’ st Satta), Rossi (38’ st Diaw), Scioni (26’ st Ortenzi), Meloni (41’ st Ortiz), Greco (24’ st Lancioni), Santoro. In panchina Riccio, Caparros, Sterei, Zullo. Allenatore Cerbone.

Boreale (4-2-3-1) : Salvati, Caselli (17’ st Palladino), Buccioni, Tondi (35’ st De Montis), Massimiani, Casavecchia, Barbarisi (4’ st Pesciallo), Fonte (4’ st Castellano), Amico (12’ st Cannillo), Petrini, Toscano. In panchina Papa, Pesciallo, Palladino, De Montis, Castellano, Spizzichino, Barbarella. Allenatore Granieri.

Arbitro : Scarano di Seregno.

Reti : nel primo tempo 14’ (r) Meloni, 21’ Greco, 41’ Lamacchia; nel secondo tempo 30’ Meloni.

Note : espulso Buccioni; ammoniti Scioni, De Goicoechea, Toscano, Barbarisi, Caselli, Petrini.

BUDONI. Troppo Budoni per i laziali del Boreale. Per la quarta volta i galluresi hanno conquistato la finale playoff di Eccellenza, stavolta sconfiggendo il Boreale 4-0 nella gara di ritorno. La differenza tecnica tra le squadre si è vista tutta: i padroni di casa hanno chiuso la pratica in 40’ di gioco, con il parziale già sul 3-0. Hanno dominato per 90’ disputando una gara perfetta in entrambe le fasi con le falcate sulla sinistra di Santoro e Raimo, Greco e Dominguez che hanno giganteggiato nel cuore del campo e i tre a protezione della porta difesa da Faustico che poco hanno concesso a Toscano e Petrini, unici a creare qualcosa in più davanti.

Il Budoni parte con grande ritmo sfiorando dopo appena 50 secondi il vantaggio con il palo colpito da Santoro. Al 13’ l’arbitro indica il dischetto per un fallo di Buccioni su Greco: dagli 11 metri Meloni spiazza Salvati. Passano 7’ e i galluresi trovano la via del raddoppio con Greco, bravo a raccogliere un cross sul secondo palo. Nel finale arriva anche il terzo gol che stende il Boreale: corner di Santoro che trova Lamacchia appostato sul secondo palo e libero di deviare in rete.

Nella ripresa gli ospiti tentano qualche affondo senza mai mettere in difficoltà la retroguardia casalinga. Al 21’ il Boreale resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Buccioni. Al 30’ il Budoni cala il poker con Meloni che realizza una doppietta. I galluresi sfiorano anche la quinta marcatura, evitata dagli interventi di Salvati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

