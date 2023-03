È un Budoni debordante 

Tharros (4-3-3) : Stevenato, Grinbaum (1’ st Pinna), Sardo (1’ st Piras), Lasi, Matteo, Boi (27’ st Enna), Usai, Atzori, A. Sanna (36’ st Lonis), Lai (1’ st Tetteh), Fadda. In panchina Lilliu, Spiga, Murru, C. Sanna. Allenatore Nulchis.

BUDONI 4

THARROS 0

Budoni (3-4-3) : Faustico, Caparros, Raimo (35’ st Diop), Ortenzi (24’ st Steri), Farris, Satta, Assoumani, Greco (30’ st De Goicoechea), Meloni, Santoro (43’ st Ndiaye), Lancioni (39’ st Luongo). In panchina Riccio, Lamacchia, Ortiz, Rossi. Allenatore Cerbone.

Tharros (4-3-3) : Stevenato, Grinbaum (1’ st Pinna), Sardo (1’ st Piras), Lasi, Matteo, Boi (27’ st Enna), Usai, Atzori, A. Sanna (36’ st Lonis), Lai (1’ st Tetteh), Fadda. In panchina Lilliu, Spiga, Murru, C. Sanna. Allenatore Nulchis.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 9’ Raimo, 22’ Greco, 34’ (a) Sardo; nel secondo tempo 45’ (r) Meloni.

Note : angoli 9-1; ammoniti Sardo, Faustico, Lai, tecnico Nulchis; espulso tecnico Nulchis; recupero 2’ pt-1’ st.

BUDONI. Gara senza storia al comunale. Il Budoni si abbatte sulla malcapitata Tharros imponendosi con un ampio - secondo di fila - 4-0, replicando così alla vittoria del Latte Dolce, ancora a pari punti a tre giornate dal termine.

Dominio

Padroni di casa che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, gestendo il risultato nella ripresa, dopo aver concluso la prima frazione con un vantaggio di tre marcature. Nota negativa per gli ospiti che, dopo aver subito il gol del 3-0, sono usciti dalla partita. Nella seconda frazione hanno tentato - nei primi dieci minuti - di rendere il passivo meno pesante, ma gli sforzi non sono bastati. Da li la gara si è spenta: gli ospiti hanno concesso il possesso al Budoni, e le occasioni degne di nota sono state poche, oltre al palo colpito da Andrea Sanna al 28’. I locali passano a condurre al 9’ con Raimo servito da Meloni. Al 22’ Greco insacca il raddoppio con una conclusione sul primo palo. Al 34’ il Budoni fa 3-0: colpo di testa di Meloni su un traversone di Raimo, Stevenato non trattiene, la palla carambola addosso a Sardo e si deposita in rete. Nella ripresa la Tharros si riassetta con alcuni cambi, creando anche qualche pericolo alla porta di Faustico con le conclusioni di Pinna e dell’ex Usai. Il Budoni gestisce il risultato e nel finale cala il poker con il rigore trasformato da Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata