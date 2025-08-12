È un Budoni che fa paura 

Budoni. Tre settimane all’avvio del campionato di Serie D e il Budoni carbura bene, mettendo sulle gambe minuti e intensità con amichevoli estive di tutto rispetto, anche con club di categorie superiori. E non perde.

Senza sconfitte

Nella prima uscita, contro i giovani del Cagliari U20, pur sotto di 3 reti la formazione guidata dal tecnico Raffaele Cerbone ha recuperato lo svantaggio concludendo i 90’ sul risultato di 4-4. Poi l’ampia vittoria contro l’Ilvamaddalena, appena scesa in Eccellenza, terminata 6 a 2 in favore dei galluresi neo promossi. Infine il grande successo contro la Torres, colto in rimonta per 3 a 2, che ha messo in mostra un’ottima condizione fisica nonostante le fatiche della preparazione atletica, iniziata il 29 luglio.

Il tecnico

Il collettivo, quasi del tutto ridisegnato, pare già familiarizzare con i nuovi meccanismi. L’allenatore, confermato già dall’ultima gara della scorsa stagione dal patron Giovanni Sanna e dal presidente Filippo Fois, ha ritrovato diversi protagonisti dal trionfo dell’Eccellenza. Assieme al capitano Marco Farris sono stati confermati Pedro Ferrari, Stipe Tokic e Luca Belloni. Attorno a loro la società ha costruito l’organico puntando su esperienza e qualità.

La rosa

Il primo colpo di mercato è Pietro Ladu, proveniente dalla Cos, oltre 300 presenze in Serie D. In porta ci sarà Domiziano Tirelli, classe ‘06 e già esperienze in piazze importanti come Livorno e Siena. Sono arrivati due giocatori che nell’ultima Eccellenza hanno fatto la differenza con Monastir e Tempio: si tratta di Giacomo Santoro, che ritrova la maglia biancoazzurra dopo due stagioni, e del centrocampista Ousman Gomez, in mostra anche nelle prime apparizioni prestagionali.

Nel reparto arretrato si aggiungono l’esperienza di Alessandro Rossi, classe ‘94, oltre 300 apparizioni tra Serie D e C, e gli esterni Germias Nunez e Nestor Martinoli. Nel reparto avanzato, insieme alla conferma di Tokic, sono arrivati il croato Ivor Ljubanovic, già a segno nelle amichevoli contro Cagliari U20 e Ilvamaddalena, e l’esterno avanzato Riccardo Yanovskyy.

Competizioni

La prima uscita ufficiale è per il 24 agosto in Coppa Italia al Comunale di Budoni contro la Cos. Poi il 7 settembre il via al campionato con la sfida che ha caratterizzato la scorsa stagione: il Monastir verrà a Budoni.

