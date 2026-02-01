VaiOnline
Anticipi.
02 febbraio 2026 alle 00:32

È un bonorva in grande forma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel campionato delle formazioni “normali”, senza considerare l’Alghero, il Bonorva di Michele Pulina è senza dubbio la squadra più in forma. Nell’anticipo di sabato scorso la formazione biancorossa ha superato l’Atletico Bono consolidando la seconda posizione in classifica e conquistando tre punti di grande valore.

La squadra continua a esprimere un calcio efficace sostenuto da un gruppo compatto e ben organizzato. «Abbiamo ottenuto una vittoria meritata», commenta Pulina, «il risultato poteva essere più ampio per il gioco espresso e per le numerose occasioni create contro un Atletico Bono comunque battagliero. Non guardiamo agli altri, continuiamo a lavorare a testa bassa e solo alla fine tireremo le somme». Situazione complicata invece per il Bono che, nonostante una prova generosa, resta in difficoltà: la zona playout dista nove punti per la squadra di Giuseppe Pinna.

Negli altri incontri di sabato pesante passo falso interno dell’Usinese, battuta da un buon Campanedda. Si ferma sul pareggio l’Arzachena sul campo del San Giorgio Perfugas: gli smeraldini sono sempre fuori dalla zona playoff e sono stati anche superati al sesto posto dal Coghinas, vittorioso a Sassari contro il Li Punti. Bene anche il Thiesi, che sconfigge la Macomerese. In coda punti preziosi in chiave salvezza per lo Stintino, ora quintultimo con il Li Punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 