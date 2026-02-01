È un bonorva in grande forma 

Nel campionato delle formazioni “normali”, senza considerare l’Alghero, il Bonorva di Michele Pulina è senza dubbio la squadra più in forma. Nell’anticipo di sabato scorso la formazione biancorossa ha superato l’Atletico Bono consolidando la seconda posizione in classifica e conquistando tre punti di grande valore.

La squadra continua a esprimere un calcio efficace sostenuto da un gruppo compatto e ben organizzato. «Abbiamo ottenuto una vittoria meritata», commenta Pulina, «il risultato poteva essere più ampio per il gioco espresso e per le numerose occasioni create contro un Atletico Bono comunque battagliero. Non guardiamo agli altri, continuiamo a lavorare a testa bassa e solo alla fine tireremo le somme». Situazione complicata invece per il Bono che, nonostante una prova generosa, resta in difficoltà: la zona playout dista nove punti per la squadra di Giuseppe Pinna.

Negli altri incontri di sabato pesante passo falso interno dell’Usinese, battuta da un buon Campanedda. Si ferma sul pareggio l’Arzachena sul campo del San Giorgio Perfugas: gli smeraldini sono sempre fuori dalla zona playoff e sono stati anche superati al sesto posto dal Coghinas, vittorioso a Sassari contro il Li Punti. Bene anche il Thiesi, che sconfigge la Macomerese. In coda punti preziosi in chiave salvezza per lo Stintino, ora quintultimo con il Li Punti.

