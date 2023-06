È un Bagnaia pigliatutto 

Scarperia. «Fin qui un weekend perfetto». Lo ammette senza tanti giri di parole e annessi gesti scaramantici Pecco Bagnaia (Ducati) che sul circuito del Mugello dove è in corso il gran premio d'Italia di Motogp fino a ora ha dominato le prove libere, conquistato la pole position con annesso nuovo giro record della pista e vinto la Sprint race del sabato (disturbata anche alla pioggia) davanti al suo rivale in classifica, il compagno di marca Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Tutto questo sotto gli occhi del suo maestro e consigliere speciale Valentino Rossi, giunto al Mugello per seguire i suoi ragazzi della Academy (Pecco è uno di loro) e il suo team, il VR46, per il quale corre appunto Bezzecchi.

Una sorta di conflitto d'interessi che non sembra però creare problemi ai protagonisti in pista tanto che appena terminata la gara e scesi dalla moto i due si sono lanciati in un abbraccio vero ed emozionante, così come emozionante è stato quell'inno di Mameli che il cerimoniale del sabato non prevede, ma che è partito spontaneamente dalla tribuna e ha coinvolto anche i piloti durante la premiazione.

Se fra i due ducatisti sembra regni il pieno fair play, non è la stessa cosa con Marc Marquez. Secondo la casa di Borgo Panigale, il pilota spagnolo della Honda avrebbe ostacolato deliberatamente Pecco Bagnaia durante la qualifica. Alla fine i giudici non hanno ravvisato alcuna scorrettezza.

Oggi dalle 11 le gare: prima la Moto3, poi alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGp. In prima fila Pecco Bagnaia, Marc Marquez (Honda) e Jack Miller (Ktm), in seconda le tre Ducati di Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Alex Marquez.

RIPRODUZIONE RISERVATA