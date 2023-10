«È un attacco alla scuola, mobilitiamoci» 

Dopo Carbonia e Sant’Antioco anche a Iglesias si accende la polemica su quanto emerso in Provincia dalla pre-conferenza dei servizi sul piano di dimensionamento degli istituti scolastici. L’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea sarebbe scorporato ed inglobato fra l’Allori e il Nivola, l’istituto di scuola secondaria superiore Baudi di Vesme accorpato all’Asproni e L’Ipia ingloberebbe l’Agrario di Villamassargia.

La polemica

«Davanti ad una proposta come questa da parte della Provincia occorre mobilitarsi nell’immediato. - sbotta l’ex assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice, attualmente consigliere di maggioranza e docente dell’istituto Baudi di Vesme - Le linee guida della Regione suggeriscono di mantenere i criteri utilizzati in passato, ovvero intervenire sugli istituti che non superano i 600 studenti nei Comuni ordinari e i 400 in quelli montani. Iglesias è fra questi ultimi e tutte le sue realtà scolastiche superano i parametri pretesi. Quello che non si riesce a capire è perché la nostra città debba essere penalizzata rispetto ad altre realtà sottodimensionate e che invece manterranno la loro autonomia». Se in conferenza decisoria venissero confermati gli intenti Lorefice minaccia azioni di protesta: Pronto a manifestare il disappunto con una delegazione di studenti nella sede della Provincia».

Il piano

L’attuale piano di dimensionamento è ritenuto incongruo anche dal dirigente dell’istituto Baudi Di Vesme: «Si effettuano i tagli su istituti scolastici che rispettano i criteri e si mantengono in piedi quelli sottodimensionati. - dichiara Emanuele D’Urso - Con nove dirigenti del territorio abbiamo firmato un documento inviato alla Provincia; si tratta di una controproposta che chiede d’intervenire sul ridisegno, partendo dalle scuole in reggenza, constatare fra queste quali siano quelle sotto i parametri e tener conto dell’andamento della popolazione scolastica. Questo sarebbe un modo logico di agire e si otterrebbe equità e trasparenza». Per D’Urso qualora dovesse andare in porto il piano di dimensionamento previsto, si andrebbe incontro a dei gravi problemi di sovraccarico di alcuni istituti e a dei disagi sulle rendicontazioni per il Pnrr: «Ci sarebbe un danno sull’offerta formativa. - prosegue - ed conseguente impoverimento del territorio». Il consigliere di minoranza Antonio Zedde (Nuova Iglesias) chiede all’amministrazione d’intervenire nell’immediato: «Non si può stare impassibili ed in attesa dinanzi ad una dinamica priva di logica, dobbiamo mobilitarci» .

Il Comune

« Politicamente quanto sta accadendo è uno schiaffo alla dignità sarda e provinciale. - commenta l’assessore alla Pubblica istruzione Vito Spiga - Prima d’intervenire attendiamo la sentenza del Tar del Lazio, che si esprimerà sui dei ricorsi che si appellano all’autonomia scolastica delle Regioni. Abbiamo in programma degli incontri con i dirigenti scolastici delle scuole primarie e di quelli delle superiori, dove si farà il punto sulle proposte da avanzare».

