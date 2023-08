È un Atletico più giovane 

Un nuovo allenatore, Gianluca Lecca, per ripartire dal quarto posto dell’ultima stagione ed evitare di soffrire in un torneo complicato. L’Atletico Cagliari si appresta ad affrontare il nuovo campionato di Promozione con le migliori intenzioni. Salutato il tecnico Massimo Trogu, la formazione è stata affidata a un 54enne reduce dall’esperienza all’Andromeda e che in passato ha guidato anche le giovanili del Cagliari e la formazione Juniores della Ferrini Cagliari.

Le speranze

«L’obiettivo sarà confermare la categoria e far crescere i giovani», sottolinea l’ex tecnico dell’Aritzo, «abbiamo ringiovanito la rosa, fanno parte del vivaio tanti ragazzi interessanti che si aggregheranno alla prima squadra e scenderanno in campo in modo continuativo». Tra i classe 2003 che faranno parte del gruppo ci saranno il portiere Simula, il centrocampista Manca e l’attaccante Tumatis, protagonisti in positivo nell’ultima stagione. La società e il direttore generale Sandro Portoghese puntano anche sulla conferma di alcuni giocatori esperti che hanno sposato il progetto e rappresentano i pilastri da cui ripartire. Tra loro Littera, Aresu e Vacca.

Il società

Costituito nel 2014, l’Atletico ha compiuto un grande salto nel giro di pochi anni e guarda al futuro con ambizione, contando su più di 400 giovani tesserati e orientando lo sguardo verso numerosi progetti tra i quali la scuola calcio élite e la partecipazione annuale alla Gothia Cup in Svezia. Quest’estate il club è stato una dei 14 italiani in campo a Göteborg nel torneo giovanile per squadre dilettantistiche tra i più prestigiosi al mondo.

