È un altro Toro: poker al Parma 

Torino 4

Parma 1

Torino (3-5-2) : Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (48' st Marianucci); Pedersen, Vlasic (48' st Anjorin), Ilkhan (32' st Prati), Gineitis, Obrador; Simeone (32' st Kulenovic), Adams (16' st Zapata). In panchina Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Njie. All. D'Aversa.

Parma (3-5-1-1) : Suzuki, Del- prato, Troilo (18' st Valenti), Circati, Cremaschi (11' pt Brit- schgi, 33' st Ondrejka), Ordo- nez (18' st Oristanio), Keita (18' st Estevez), Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino. In panchina Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Elphege, Nicolussi Caviglia, Martinez. All. Cuesta.

Arbitro : Maresca di Napoli

Reti : nel pt 3' Simeone, 20' Pellegrino, nel st 10' aut. Delprato, 12' aut. Keita, 46' Zapata.

Torino. D'Aversa lo aveva definito un “match ball salvezza” e il suo Torino non fallisce l'appuntamento: i granata battono 4-1 il Parma e respirano in classifica. Il terzultimo posto ora è 9 punti più in basso, in attesa dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina. Lo stadio è di nuovo semi-deserto per la protesta della tifoseria contro la società ma Simeone lo scalda soprendendo Suzuki dopo meno di tre minuti. Il Parma perde subito Cremaschi (entra) Britschgi ma inizia ad alzare il baricentro e al 20' pareggia: Strefezza crossa, Pellegrino svetta e sorprende Paleari. La ripresa un Toro con un piglio diverso e dopo 10’ arriva l’uno-due: per il raddoppio c'è un tocco decisivo di Delprato, sul tris il pallone di Simeone sbatte contro la traversa e poi su Keita finendo in rete. In contropiede arriva nel recupero anche il gol di Zapata con una botta dalla distanza. Il Toro trova la sua seconda vittoria di fila in casa e D'Aversa fa due su due al Grande Torino, il Parma cade dopo 5 risultati utili consecutivi ma resta con un confortante +10 sulla zona salvezza.

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