È un altro Lecce con Gotti in panchina 

A sette punti dalla terzultima, con un piede e mezzo in Serie A anche per la prossima stagione, il Lecce arriva a Cagliari in grande slancio.

Momento

Un ottimo finale di stagione per la squadra di Gotti che nelle ultime 3 partite ha collezionato 7 punti, pareggiando col Monza e battendo Sassuolo ed Empoli, piazzandosi in classifica quattro punti sopra al Cagliari. Una solidità cresciuta proprio da quando l'allenatore, il 13 marzo è stato ingaggiato per sostituire D'Aversa, esonerato per i risultati e per il brutto gesto di cui si era reso artefice a fine gara, nella sconfitta col Verona, colpendo con una testata il giocatore avversario Henry. Gotti è riuscito a dare maggiore equilibrio tra i reparti, a risistemare la fase difensiva, a dare una nuova identità alla squadra col 4-4-2 diventato sistema di riferimento. Con lui e con questo tipo di gioco, difensori centrali come Pongracic e Baschirotto sono rinati, così come è stato valorizzato anche il capitano Blin, divenuto indispensabile a centrocampo.

Dal campo

Dopo due giorni di riposo, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti. Pongracic è rimasto a riposo per raffreddore, mentre Ramadani lavora in differenziato. Oggi è prevista una doppia seduta di lavoro.

