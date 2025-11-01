È un Alghero senza rivali 

Alghero 5

Li Punti 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Alessandro Pinna (10’ st Manunta), Fadda, Carboni (22’ st Mereu), Baraye, Chessa, Roccuzzo (18’ st Oggiano), Virdis (33’ st Martinelli), Barboza (5’ st Olaizola), Paolo Pinna, Scognamillo. In panchina Carta, Scanu, Mula, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Li Punti (4-4-2) : Murru, Dettori (18’ st Garau), Zinellu (6’ st Fresu), Peana, Pilo, Cresci, Cherchi (6’ st Silanos), Dieni (21’ st Cirotto), Alberti (14’ st Salaris), Pireddu, Tuccio. In panchina Sanna, Sotgiu, Marratzu, Ruju. Allenatore Cosimo Salis.

Arbitro : Stefano Arre di Olbia.

Reti : pt 17’ Barboza, 27’ Barboza (r), 33’ Scognamillo; st 4’ Baraye, 29’ Tuccio, 31’ Virdis.



Alghero. Il novembre dell’Alghero inizia con un’altra vittoria. Al Pino Cuccureddu i ragazzi di Mauro Giorico battono 5-1 il Li Punti e mantengono sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l’Usinese.

Ed è festa per i giallorossi: la squadra con nove successi di seguito a inizio campionato supera la già ottima prova del Latte Dolce targato Scotto che, nella stagione 2011/12, arrivò a quota otto.

La partita

Il risultato si sblocca alla prima occasione utile. È il 17’ quando su calcio d'angolo Barboza trova l’incornata vincente, uno dei marchi di fabbrica di questa stagione. Passano nove minuti e Carboni viene spinto in area al momento della battuta a rete. L’arbitro indica il dischetto: batte Barboza che spiazza Murru per il 2-0. Al 33’ Baraye scende sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente capitan Scognamillo che deposita in rete la palla del 3-0 chiudendo virtualmente il primo tempo.

In avvio di ripresa l’Alghero cala il poker. È il 49’, Carboni arriva sul fondo sulla sinistra e mette in mezzo per Baraye che insacca con un piattone sotto la traversa. La rete della bandiera del Li Punti arriva al 74’: punizione di Fresu dall’out mancino, capitan Tuccio arriva in tuffo all’altezza del secondo palo e insacca di testa. Passano due minuti e i padroni di casa rubano l’idea agli avversari: punizione dalla sinistra di Mereu e Virdis svetta di testa per il 5-1 che chiude il match.



