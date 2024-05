È un alghero schiacciasassi 

Alghero 5

Terralba 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Manunta, Dore, Paolo Carboni, Mereu, Urgias, Feliz Rabacal (33’ st Masala), Mula, Franchi, Marco Carboni (43’ st Meloni), Baraye. In panchina Pittalis, Sini, Giorgi, Sanna, Sasso, Puddu, Pinna. Allenatore Gian Marco Giandon.

Terralba (4-4-2) : Stevanato, Orru, Lasi, Uliana (1’ st Frongia), Piras, Ciarniello, Soddu, Diana (17’ st Cammarota), Mdussa (27’ st Corbo), Porru, Onnis (7’ st Serpi). In panchina Armas, Pitzalis, Corbo, Peddoni, Manca, Porcheddu. Allenatore Maurizio Firinu.

Arbitro : Federico Salis di Cagliari.

Reti : 17’ pt M. Carboni, 4' st Mereu, 12' st Franchi, 18' st Ciarniello (r), 39' st Baraye.



Alghero. Il sogno giallorosso continua. L'Alghero travolge 5-1 il Terralba Francesco Bellu e si qualifica per la finale playoff, che vedrà i ragazzi di Gian Marco Giandon affrontare l’Usinese per un posto nel campionato di Eccellenza regionale 2024/25.

Primo tempo

Partono bene gli ospiti, che ci provano prima con Piras (al 5') e poi con una combinazione tra Diana e Orrù che al 13' chiama Piga alla parata in due tempi. Vantaggio algherese al 17' con Marco Carboni, che trova il tap-in vincente dopo che Stevanato era riuscito a respingere la sua prima conclusione. Passano quattro minuti e i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma il portiere si salva in corner su tiro di Baraye sul primo palo. Poi è la traversa a dire di no a Franchi. Si va al riposo sull'1-0.

Show nella ripresa

Nei secondi 45 minuti di gioco, l’Alghero dilaga. Ci prova subito Franchi, ma la sua conclusione è debole. Al 49' il raddoppio, con la solita pennellata d’arte di capitan Mereu. Passano otto minuti e i padroni di casa calano il tris con Franchi, che trova l'incornata vincente sotto misura su traversone di Mula dalla destra. Al 63', il Terralba prova a riaprire il match con Ciarniello, che timbra dal dischetto. Ma è l'Alghero a trovare ancora la via della rete. Al minuto 84 è Baraye a capitalizzare nel migliore dei modi una ripartenza. E allo scadere la situazione si ripete: parte Franchi, Stevanato gli corre incontro per chiudergli lo specchio della porta, ma l'argentino è pronto a insaccare con un pallonetto. Finisce 5-1 per i ragazzi di Giandon che ora guardano alla sfida decisiva con l’Usinese carichi a mille.



