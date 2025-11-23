VaiOnline
Al Lacu.
24 novembre 2025 alle 00:41

è un alghero esagerato 

A Luogosanto arriva la dodicesima vittoria consecutiva 

Luogosanto 1

Alghero 3

Luogosanto (4-3-3) : Barone, Ena, Ciganha, Stefanoni, Occhioni (97’ Scampuddu), Secchi (31’ st Muzzu, 50’ st Azzena), Ricciu, Groppi (38’ st Zuddas), Deriu, Cosseddu, Mossa (50’ st Demuro). In panchina Uscidda, Arricca, Bua, Frasconi. Allenatore Madeddu.

Alghero (4-3-3) : Carta, Mereu (40’ st Mula), Manunta, P. Pinna, Barboza (51’ st A. Pinna), Carboni (46’ st Scanu), Virdis (29’ st Oggiano), Rocuzzo, Marras (21’ st Scognamiglio), Baraye, Fadda. In panchina Piga, Cossu, Chessa, Daga. Allenatore Giorico.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : st 18’ Virdis, 24’ (r) e 47’ Barboza, 42’ Mossa.

Luogosanto. L’Alghero fa 12 vittorie su 12, migliorando ancora il record di categoria, ma espugna Luogosanto non senza soffrire. Partono meglio i locali, con Mossa nei primi minuti a presentarsi solo davanti a Carta ma sbagliando il pallonetto. L’Alghero risponde con Rocuzzo che esalta Barone così come su Mereu su punizione.

La gara si sblocca dopo il quarto d’ora della ripresa, calcio piazzato letale con Virdis che porta in avanti la capolista. Il gol spiana il match per gli uomini di Giorico che raddoppiano con Barboza su rigore. Mossa riaccende la partita segnando l’1-2 e il Luogosanto va vicinissimo al pari con Muzzu che di testa manda la palla alta su assist di Cosseddu. L’Alghero poi chiude con Diego Barboza che va a segno per la tredicesima volta in questo campionato chiudendo la pratica con un ottimo Luogosanto.

