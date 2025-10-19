VaiOnline
Al Cuccureddu.
20 ottobre 2025 alle 00:12

È un alghero devastante 

I sei gol al Thiesi valgono la settima vittoria consecutiva 

Alghero 6

Thiesi 0

Alghero (4-3-3) : Carta, Alessandro Pinna (36’ Daga), Mula (24’ st Mereu), Virdis, Scognamillo, Paolo Pinna, Barboza (35’ st Chessa), Carboni (26’ st Marras), Olaizola (30’ st Oggiano), Baraye, Fadda. In panchina Piga, Scanu, Martinelli, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.
Thiesi (4-3-3) : Olianas, Giovanni Budroni (30’ st Sotgiu), Caria, Foddai (1’ st Falchi), Mandras (1’ st Canu), Solinas (20’ st Pasquale Budroni), Trogu, Soggiu, Alessandro Piga, Ciardiello, Figueiras. In panchina Mannu, Martino Piga, Canu, Falchi, Figus, Moroni, Piredda. Allenatore Gianmario Rassu.
Arbitro : Francesco Orrù di Cagliari.
Reti : pt 19’ Scognamillo, 21’ P. Pinna; st 10’ Barboza, 21’ st Virdis, 33’ st Marras, 39’ Scognamillo.


Alghero. Con un netto 6-0 l’Alghero batte il Thiesi e continua la sua corsa a punteggio pieno in vetta alla classifica. Il risultato si sblocca al 19’: corner dalla sinistra di Olaizola, sponda aerea di Fadda e Scognamillo insacca. Due minuti dopo, è Paolo Pinna a trovare il raddoppio sorprendendo Olianas sul primo palo. Portiere ospite che, in diverse occasioni ha salvato la sua porta. Il 3-0 arriva al 55’ con Barboza, che di testa devia in rete un corner di Olaizola. Poker giallorosso al 66’: Baraye scende sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente Virdis, che incorna in rete. Al 78’ Marras controlla bene una palla in area e la gira in rete per il 5-0. Al minuto 84 è Scognamillo il più lesto in area per il 6-0.

