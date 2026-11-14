Zucchero star del capodanno sassarese. Dopo mesi di rumors è arrivato ieri l’annuncio dall’account social del sindaco, Giuseppe Mascia, con un ironico: “L’avreste mai detto?” Il rocker emiliano calcherà il palcoscenico di piazzale Segni, l’unico spazio in città finora capace di ospitare decine di migliaia di spettatori, e già sfondo della performance di Max Pezzali, un anno fa. E se la presenza dell’artista 71enne, 60 milioni di dischi venduti in carriera, è adesso ufficiale, resta l’incognita di una eventuale compartecipazione del rapper Salmo. A suggerirla è la sinergia, per l’organizzazione dell’evento, dell’agenzia Friends&Partners e dei player locali Gian Production e della Lebonski 360, di Salmo. D’altra parte i due artisti, oltre alla rivisitazione della celebre hit di Fornaciari “Overdose d’amore”, hanno animato nel 2024 il capodanno olbiese, città natale del cantautore sardo. Suggestioni che troveranno a breve conferme o smentite così come, prima o poi, verranno fornite le cifre che il Comune spenderà per il concerto, tema di veemente discussione in consiglio comunale. Al momento sono note le variazioni di bilancio decise dalla giunta, di 564mila e 158mila euro, mentre 300mila euro sono della Regione che, ci si attende, elargisca un’ulteriore decisiva provvista.

Fondo che dovrebbe arrivare dal bando “Cartellone degli eventi di Capodanno 2026” dove la Ras ha messo a correre 3 milioni e 835mila euro. Per l’ex 883 la somma elargita, tutto compreso, dal cachet alla promozione ai service, era stata di 1 milione 150mila euro. Sarà superata, bisognerà vedere di quanto. (e. f.)

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