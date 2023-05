È ufficiale, riapre l’aeroporto 

Riapre l’aeroporto di Tortolì. Il 15 giugno, dopo 4.262 giorni di silenzio assordate, lo scalo sarà operativo. Ieri pomeriggio, attraverso una nota sul proprio sito, l’Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo) ha ufficializzato la ripresa al traffico di aviazione generale con voli privati fino a un massimo di 20 passeggeri. Ci sarebbero già due compagnie di aerotaxi pronte a operare. Il 30 maggio è attesa nell’infrastruttura di Basaura un’ispezione conclusiva dei tecnici Enac che verificheranno la congruenza della documentazione prodotta con lo stato dei luoghi.

L’assessore

«Riaprire dopo dodici anni con l’aviazione generale è senz’altro un gran risultato. È il primo passo per poter ritornare a vedere i collegamenti tra l’Ogliastra e la Penisola, esaltando la vocazione turistica dello scalo di Tortolì». È il commento a caldo di Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti, che sabato prossimo è atteso nello scalo per tenere una conferenza. L’aeroporto è inattivo dal 10 ottobre 2011. In quell’occasione un Atr 42 era decollato con destinazione Roma. Poi lo scalo è piombato nell’oblio dell’anonimato. Negli anni ha ospitato diverse manifestazioni e per ultimo, durante la pandemia, è diventato hub vaccinale.

Marcello Ladu ha rassegnato le dimissioni dal vertice di Aliarbatax (è uno dei quattro candidati a sindaco di Tortolì). Il ruolo di amministratore delegato è stato assunto da Rocco Meloni, 71 anni, vicepresidente del Consorzio industriale che controlla la società proprietaria dell’aeroporto. «È un momento importante per il territorio. Una volta il direttore dell’Enac mi disse che chiudere gli aeroporti è facile, riaprirli è difficile. Ora stiamo attivando una serie di contatti con tour operator e con compagnie proprietarie di aerei che rientrano nell’aviazione generale. Siamo in attesa della prima tranche dei 3 milioni finanziati dalla Regione per potenziare l’infrastruttura».