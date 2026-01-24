VaiOnline
Domusnovas.
25 gennaio 2026 alle 00:25

È ufficiale, la grotta è nata sei milioni di anni fa 

Con la sua precedente stima di «un range tra uno e 5 milioni di anni» sulla datazione dell’età della grotta di San Giovanni Battista a Domusnovas, non era andato lontano dalla verità il luminare della speleologia e capo del team di ricerca scientifica nel compendio della grotta Jo de Waele. La conclusione degli studi scientifici triennali eseguiti sul compendio dell’ipogeo carrozzabile più lungo al mondo, permette ora di attestare che il primo, e quindi il più antico dei 5 paleo-livelli scavati nella grotta dal rio San Giovanni, ha iniziato a formarsi ben 6 milioni di anni fa.

L’accurata datazione del primo livello di scorrimento del fiume che ha creato e che continua a modellare la grotta dei record, è frutto della seconda parte degli studi scientifici multidisciplinari permessi da un finanziamento di 110 mila euro dell’assessorato regionale all’Ambiente. Nello specifico è stata la combinazione tra le analisi all’Uranio-Torio e quelle cosmogenetiche a permettere di datare con precisione il primo livello di scorrimento del fiume. Allo stesso modo è stato datato anche l’attuale livello di scorrimento all’altezza della strada d’accesso all’ipogeo che non ha meno di 2 milioni di anni. «Si tratta - commenta Fiorenzo Casti, presidente del consorzio Natura Viva Sardegna che gestisce il sito - di informazioni importantissime nell’ambito della geologia del compendio. Le stesse analisi hanno permesso di riscontrare inoltre che la formazione della grotta è avvenuta in assenza di eventi traumatici (terremoti, smottamenti) e solo molto lentamente grazie ad un’azione erosiva del fiume di 0,01 millimetri all’anno che con il trascorrere del tempo ha prodotto 5 rami di scorrimento e scavato quindi l’enorme ipogeo. Sono dati che attestano l’assoluta stabilità tettonica del territorio e dell’intera isola».

Gli importantissimi risultati finora conseguiti (tra questi la mappatura digitale di uno sviluppo spaziale “visibile” della grotta pari a 4.910 metri) rendono necessari ulteriori studi. «Occorrono risorse - avvisa Casti - per ulteriori analisi sui livelli intermedi di scorrimento del fiume ma è fondamentale investire anche sulla speleogenesi per comprendere l’evoluzione del sistema carsico della grotta e come questa si sia relazionata al paesaggio circostante ed alla geomorfologia del territorio. Fondamentali poi gli aspetti idrogeologici e gli studi sull’archeologia nel compendio: vogliamo ricostruire e datare le prime presenze antropiche nel compendio e la loro interazione all’interno della paleo - comunità e con il territorio circostante». Intanto il Consorzio ha preso parte e risulta primo nella graduatoria di finanziamento del progetto del Cnr “Pn Ric Geoscience Rise” che potrebbe portare in dote fondi per la strumentazione di controllo degli ambienti della grotta.

