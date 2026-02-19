È ufficiale: il geoparco torna in città 

Ancora pochi mesi e la sede del Parco geominerario tornerà ufficialmente a Iglesias. È questo uno dei punti centrali emersi dall’incontro avvenuto mercoledì tra il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, il commissario straordinario del Parco Roberto Curreli e il direttore Fabrizio Atzori.

I temi

Tra i temi trattati negli uffici del Comune a Iglesias si è discusso della possibile gestione congiunta di manufatti e beni storico-minerari e di una più attiva collaborazione con la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, della quale lo stesso Usai ricopre la carica di Presidente, nell’intento di incoraggiare la diffusione del turismo esperienziale, lento e sostenibile. Il commissario Curreli, ha ricordato come sia necessario strutturare prodotti turistici appetibili per i mercati, valorizzando identità e autenticità, tenendo presenti sostenibilità ambientale e socio-economica. In proposito ha sottolineato l’utilità di una fattiva sinergia tra il Parco, la Fondazione e altri soggetti istituzionali per intercettare ulteriori risorse.

La sede

«Per statuto la sede del Parco è a Iglesias – ha ricordato il sindaco di Iglesias – e una volta conclusi i lavori Villa Pertusola tornerà ad essere la sede principale. È un passaggio importante, anche simbolicamente, per la città». Usai ha sottolineato come l’obiettivo condiviso sia quello di rafforzare la presenza operativa del Parco nel territorio. L’intenzione, spiega il sindaco, è quella di «rendere sempre più fruibili i siti di maggiore valenza storica e culturale», soprattutto in chiave turistica. «Abbiamo già avviato questo percorso su realtà come Monteponi, la Grotta di Santa Barbara e Porto Flavia – ricorda - e l’idea è proseguire in un’ottica di collaborazione strutturata con il Parco».

I lavori

Durante l’incontro il direttore Atzori ha confermato che i lavori a Villa Pertusola sono ormai in fase avanzata: «I massetti sono stati realizzati, le finestre installate e il parquet è già stato ordinato. Nei prossimi giorni procederemo con la posa. Anche gli arredi sono pronti». La consegna dei lavori è prevista per il 23 aprile, mentre per l’inaugurazione «bisognerà aspettare a giugno. Stiamo anche lavorando alla collezione Manunta, che sarà ospitata nella villa». Il progetto guarda anche all’integrazione con altre realtà culturali cittadine, come il Museo dell'Arte Mineraria, Villa Marina e Villa Boldetti, creando un percorso coordinato tra spazi museali e aree verdi. Il giardino di Villa Pertusola, una volta riqualificato, potrà essere utilizzato anche per piccole manifestazioni culturali e musicali, con un collegamento diretto a Villa Boldetti attraverso il cancello già esistente tra le due proprietà.Una sinergia che, dunque, sembra essere vincente: «Il Comune ha sempre richiesto una presenza forte e attiva del Parco a Iglesias e oggi ci sono le condizioni per lavorare insieme in maniera concreta». Soddisfatto per i risultati anche il consigliere Antonio Zedde, che nel 2023 chiese chiarimenti riguardo ai lavori, sostenendo poca chiarezza da parte dell’amministrazione in merito alla destinazione finale della sede: «Oggi quel percorso trova finalmente una risposta positiva – dice oggi Zedde -. Si sta aprendo una fase nuova, che dovrà vedere il massimo impegno di tutte le istituzioni».

