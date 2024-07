È ufficiale il divorzio tra Fablab e Comune  

Assemini e il Fablab (laboratorio di fabbricazione digitale e coworking) si separeranno: la convenzione è scaduta e non sarà rinnovata.

La storia

In una parte del centro pilota della ceramica, dal 2018 l’allora assessore alle Attività produttive Diego Corrias, avviò, unicum regionale, un FabLab pubblico e comunale: «Seguivo Francesca Mereu (responsabile del Fablab di Sardegna Ricerche e del Fablab Cagliari) – dice Corrias – e quando la Faberaus necessitò di una nuova sede, mi sembrò un’opportunità unica per dare ai nostri artigiani, ma anche a giovani e studenti, forme nuove di collaborazione grazie al digitale». Firmata quindi una convenzione triennale (poi rinnovata), la Faberaus (casa del fare), associazione nata nel 2015 «su iniziativa di 5 professionisti (architetti, designer e informatici) – dice la presidente Mereu - con la passione per progettazione, fabbricazione digitale e design condiviso in uno spazio di lavoro comune», fu ad Assemini. FabLab poi si è evoluto e con la sua rilevante dotazione di macchinari (stampanti 3d per ceramica e SLA per oreficeria) è stato al servizio del territorio: corsi (finanziati da Fondazione Sardegna), workshop, un laboratorio per l’artigianato digitale (ManiLab 4.0); per l’università la conferenza “Paesaggi parametrici”, per i Neet (under 18 fuori da scuola e lavoro) Drone wars (droni di fabbricazione digitale); per il volontariato la stampa 3d di visiere sanitarie paraschizzi (2020), e ultima per il sociale, la produzione di protesi per bambini e animali con disabilità. Ma soprattutto, ha avviato i tirocini per scuole (PCTO) e formazione professionale, come la creazione di un braccio robotico nell’alveo dei progetti regionali di transizione digitale 4.0.

Le accuse

Dopo l’incontro tra Comune e FabLab del 20 giugno scorso, la Faberaus però avrà sede vacante. Cosa è accaduto? «Abbiamo poche speranze di continuare qui. Nessuno del Comune è mai venuto anche solo a visionare le attività. Avremmo la possibilità di evolverci in una filiera completa (da formazione a occupazione) delle professioni che usano tali tecnologie e Assemini col suo polo industriale sarebbe il sito ideale, ma occorrerebbe una visione politica lungimirante, collaborazione e continuità tra amministrazioni che invece parrebbe assente», afferma, tra delusione e disponibilità, Mereu. «FabLab potrebbe dare tanto: ai giovani in formazione e lavoro, agli artigiani in opportunità – le fa eco il pentastellato Diego Corrias – per questo il progetto del nuovo centro pilota dell’allora giunta Licheri prevedeva oltre a ristrutturazione dei locali e riprogrammazione per la diffusione della ceramica, anche uno spazio di fabbricazione digitale. Ora Assemini perderebbe un potenziale eccellente». Si accoda anche Niside Muscas, sempre della minoranza consiliare: «Sono certa che esistano gli spazi per proseguire, se l’amministrazione volesse». Ma l’amministrazione di Mario Puddu è di altro avviso, almeno per ora. L’assessore allo Sviluppo economico Francesco Murtas: «La convenzione è scaduta, ci siamo confrontati con Mereu: non è previsto rinnovo. Le motivazioni sono 3: in primis il progetto con cui è nata la convenzione si è esaurito; poi, sorta per dare supporto al comparto ceramico e avviare progetti con le scuole del territorio, complice anche il Covid, ha registrato una scarsa applicazione soprattutto con gli artigiani, orfani del centro pilota, quindi non avrebbe senso rinnovarla; infine tutte le proposte di FabLab per cui siamo aperti al confronto, sono prospettive future, non dell’immediato dato che Assemini, dopo la convenzione con la Città Metropolitana, gestirà opere pubbliche importanti tra cui la ristrutturazione del Centro pilota perciò i locali devono essere liberi per avviare il cantiere».

