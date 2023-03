È ufficiale: Comandini segretario del Pd 

L’ufficialità è arrivata quattro giorni dopo le primarie. I numeri sono dalla parte di Piero Comandini, neo segretario regionale del Pd con 3.054 voti in meno di Giuseppe Meloni ma con due delegati in più (66 contro i 64 del contendente) nell’Assemblea regionale del partito che tra dieci giorni procederà alla proclamazione. L’ha decretato ieri la commissione regionale per il congresso al termine della riunione convocata per il riepilogo dei voti – alla luce di tutti i verbali dalle sezioni elettorali – e per assegnare i seggi. Subito dopo, la telefonata di Meloni al vincitore «per augurargli buon lavoro da neo segretario. Così ha sancito la commissione e ne prendiamo atto». È stata una sfida durissima, decisa sul filo di lana, e le polemiche sono state inevitabili, all’inizio legate alla decisione di congelare le schede di Quartu per il sospetto di inquinamento del voto da parte del centrodestra, poi alla paternità di uno dei tredici seggi della Gallura. Ma oggi, ha sottolineato il presidente della commissione Sebastiano Mazzone, «ci siamo ritrovati su una comune visione e abbiamo proceduto senza problemi ad assegnare i delegati alle liste».

Il voto a Cagliari

In totale Comandini ha preso 15.527 preferenze, Meloni è arrivato invece a 18.581. Allora perché ha vinto? Per l’elezione del segretario regionale del Pd non conta il numero di voti conquistati nei gazebo ma l’assegnazione dei 130 delegati dell’Assemblea. Il calcolo è su ciascuno degli otto collegi in cui è suddivisa l’Isola, ognuno dei quali esprime un numero di seggi proporzionale al numero di abitanti. A Comandini è bastato stravincere a Cagliari, il collegio che esprime 44 delegati su 130. Di questi 44, 29 vanno a Comandini, 15 a Meloni. Era molto attesa la certificazione dell’esito di Olbia-Tempio, roccaforte di Meloni, che esprime 13 delegati: 12 sono stati infatti conquistati dal consigliere regionale gallurese e uno da Comandini.

Per quanto riguarda le altre circoscrizioni: dei 12 delegati di Oristano, 7 vanno a Comandini e 5 a Meloni; degli 8 del Medio Campidano, 6 sono di Comandini e 2 di Meloni; dei 27 di Sassari, 12 sono di Comandini e 15 di Meloni; dei 4 dell’Ogliastra, 2 a Comandini e 2 a Meloni; dei 12 di Nuoro, 3 di Comandini e 9 di Meloni; dei 10 del Sulcis -Iglesiente, 6 sono di Comandini e 4 di Meloni.

La battaglia