È ufficiale: ci sarà il remake Biden-Trump 

Washington. Ormai il “rematch” è ufficiale: salvo imprevisti, il 5 novembre sarà ancora sfida tra Joe Biden e Donald Trump, la settima rivincita presidenziale nella storia Usa e la prima dal 1956, quando Dwight D. Eisenhower sconfisse Adlai Stevenson. Entrambi infatti sono diventati “presumptive nominee”, candidati presunti dei rispettivi partiti, dopo aver conquistato nel mini Super Tuesday la metà dei delegati necessari per la nomination: il presidente è stato il primo a superare il quorum di 1968 delegati nelle primarie in Georgia, il suo predecessore ha dovuto attendere anche il Mississippi e Washington per varcare la soglia di 1215 delegati. Per essere incoronati dovranno attendere le convention estive ma nulla può più fermarli, tranne problemi di salute o, nel caso di Trump, giudiziari. Martedì, Biden ha sconfitto la scrittrice Marianne Williamson, mentre il tycoon non ha più avversari. Ma Nikki Haley, pur essendosi ritirata, continua a catalizzare gli anti Trump.

