E tutto lo stadio intona “#Poettorico”  

Noi, in quell’occasione, ci esibimmo prima di lui e una volta salito sul palco ci colpì il fatto che paragonò la Sardegna a Puerto Rico, affermando che la nostra era una terra che si prestava particolarmente allo sviluppo delle sonorità latinoamericane». A proposito, il perché del titolo non è casuale. “#Poettorico” nasce da un gioco di parole, «ovvero l'unione tra il nostro Poetto e, per l'appunto, Puerto Rico». Nulla è stato lasciato al caso. «Abbiamo coltivato l’idea di questo brano già da prima della pandemia, siamo molto veloci nella fase creativa quando abbiamo ben in mente ciò a cui dare vita».

Un pezzo fresco, influenzato dalle atmosfere della vita notturna, dove l’ascoltatore viene proiettato nel clima festoso delle serate estive nei locali del lungomare all'insegna del divertimento e di quella spensieratezza che consente di accantonare i problemi della quotidianità. I riferimenti al capoluogo sono molteplici, nel testo così come nel video: si va da Gigi Riva alla Sella del Diavolo sino alla Torre di Mezza Spiaggia vicino all’Ospedale Marino passando per Nicolò Barella senza dimenticare una delle canzoni più amate dal popolo sardo come “No potho reposare”. Riferimenti che testimoniano l’importanza di una Cagliari che continua ad esercitare sui due un fascino intenso e struggente. «Questo brano ha radici lontane», raccontano, «l’idea è nata nel 2017 quando venne il divo Daddy Yankee a Cagliari».

Il luogo dove si è nati e cresciuti va al di là di un attaccamento viscerale ed eterno. È una fonte di ispirazione che affiora le proprie radici in un legame fatto di esperienze quotidiane, profumi e sapori della terra in cui si è diventati uomini. Gli AlterEgo, duo reggaeton cagliaritano formato da Roberto Massa in arte Raptus e Daniele Manca in arte Sblasta, di tutto ciò hanno fatto caposaldo e il loro rapporto simbiotico con Cagliari emerge nel nuovo singolo “#Poettorico”, pubblicato l’8 maggio sul loro canale Youtube con un video ufficiale curato nei dettagli, con riprese e montaggio di Carol Carraro e Giancarlo Ruggiu e la regia dello stesso Raptus; un video che valorizza un pezzo vivace – trasmesso sabato scorso nel corso della partita tra il Cagliari Calcio e il Palermo vinta dai rossoblù - dal ritmo incalzante con una produzione firmata da Lo Nebores del Barrio, e che a distanza di una settimana dalla sua uscita ha fatto registrare oltre 82 mila visualizzazioni.

«La nostra città»

Come Puerto Rico

All’Unipol Domus

Una delle scene del videoclip che colpisce maggiormente è il loro ingresso nello stadio del Cagliari Calcio, indubbiamente tra gli istanti più significativi ed emozionanti per tutti coloro che hanno gioito e sofferto, e tuttora continuano a farlo, per la propria squadra del cuore. «Entrare all’Unipol Domus è stato per noi davvero incredibile. Respirare quell’aria, calcare il campo su cui i giocatori del Cagliari affrontano le partite ha un significato speciale: siamo cresciuti andando allo stadio, abbiamo sempre tifato profondamente il Cagliari sia nei momenti belli che in quelli più difficili, quindi quella scena nello specifico è particolarmente sentita». Così come il tributo a Nicolò Barella. «Motivo di orgoglio per la nostra terra e reputiamo doveroso rendergli onore. La sua storia deve essere d’esempio per i giovani, soprattutto per quei ragazzi che vengono da contesti più complessi e hanno poca fiducia nel futuro. Porsi un obiettivo e lottare per il proprio sogno, proprio come ha fatto Barella, è fondamentale».

La squadra

Il brano, dietro cui si cela un sapiente lavoro di registrazione ed editing firmato da Andrea Piraz con mixaggio e mastering di Robertone Macis del Solid Studio, sancisce l’inizio di un nuovo percorso a distanza di nove anni da “#Cagliarifornia”. «In questi anni siamo cresciuti e maturati. Abbiamo una decina di brani pronti che faranno parte di un nuovo progetto. Entro l’estate ci sarà un nuovo singolo e tante nuove date. Noi, noi non ci fermiamo più».

