«È tutto così bello. Non me l’aspettavo» 

Dall’Albania con furore. Con la maglia del Cagliari, a 26 anni, la prima vera chance nel calcio che conta per il portiere Alen Sherri, uno dei volti nuovi della rosa rossoblù che ha preso il posto (come dodicesimo) di Boris Radunovic, passato al Bari.

La trattativa

Entusiasta a dir poco. «Sono felicissimo», ha ammesso Sherri in un’intervista attraverso i canali social del club rossoblù. «Qui a Cagliari mi sto trovando davvero bene. La società, l’ambiente. Lo ammetto, non pensavo di stare così bene. Quando inizi una nuova esperienza è sempre molto difficile. Passare poi dal campionato albanese alla Serie A è un salto molto importante , oltre a essere una grande soddisfazione personale». Sherri svela i retroscena della trattativa che lo ha portato nell’Isola e ammette: «Quando si è prospettata la possibilità di giocare nel Cagliari non ci credevo tanto. Poi piano piano la cosa si è fatta sempre più seria e quando si è concretizzata ero davvero felice». La differenza tra le due realtà calcistiche è stata da subito evidente. «In Italia il calcio è molto più veloce rispetto a quello albanese», spiega. «I giocatori sono molto più tecnici e più agili e lo stesso allenatore pretende molto di più da un portiere. Questo per me, però, è un ulteriore stimolo».

