È tutta in salita per l’Esperia  la fase a orologio 

La corsa verso i playoff avrà i connotati di una scalata impervia, quasi impossibile, ma l’Esperia ha tutta l’intenzione di giocare le sue carte fino alla fine. I 20 punti conquistati nella regular season sono valsi l’ottavo posto nella classifica della Serie B Interregionale. Un piazzamento dalla duplice valenza: salvezza e qualificazione alla fascia “Silver” dei play-in, ovvero una fase a orologio che mette in palio due posti per i playoff promozione (oltre ai 6 assicurati dalla fascia “Gold”, destinata alle prime quattro classificate nella stagione regolare).

La formula

Otto le formazioni al via: quattro provenienti dal Girone F (Stella Azzurra Viterbo, Ferentino, Carver oltre alla stessa Esperia) e altre quattro dal raggruppamento E della Conference Centro Italia, che dopo complessi calcoli legati alla classifica avulsa ha designato Porto Recanati, Pescara, Teramo e Pesaro. Gli esperini saranno chiamati ad affrontare queste ultime quattro formazioni con sfide d’andata e ritorno, portandosi dietro i soli 2 punti conquistati contro Ferentino nella sfida giocata a Monte Mixi lo scorso dicembre. Gli altri scontri diretti con Viterbo e Carver hanno invece riservato solo amarezze. Scarne le chance di accesso ai playoff per la formazione di Manca, che scatterà dall’ultima posizione in classifica. Davanti a tutti, a quota 8, ci saranno Porto Recanati, Viterbo, Pescara e Roma. Poi Ferentino (6), prima di Teramo e Pesaro (4).

Il calendario

Dopo un weekend di sosta utile per ricaricare le batterie, il percorso dell’Esperia sulla costa Adriatica partirà sabato 2 marzo con una delle trasferte più complesse: quella di Porto Recanati. Avrà un sapore amarcord l’esordio casalingo, fissato per il sabato successivo (9 marzo) contro l’Amatori Pescara. Avversario storicamente poco fortunato per i granata, che nel 1986 videro sfumare la promozione in A2 sul neutro di Caserta proprio contro gli abruzzesi.

Dopo di che Villani e soci voleranno a Teramo (17 marzo), per poi concludere il girone d’andata 7 giorni più tardi davanti al pubblico amico: avversaria la Pisaurum. Un solo impegno infrasettimanale (mercoledì 27 marzo) e chiusura il 21 aprile a Pesaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA