E Trump avverte: «Nessuno si salva dalle tariffe Usa» 

Donald Trump tira dritto sui dazi. «Non si salva nessuno, soprattutto la Cina che è quella che ci ha trattato peggio», ha detto il presidente sul suo social Truth, chiarendo che «non è stata annunciata nessuna eccezione» per gli smartphone e i pc, che restano «soggetti a tariffe del 20% per il fentanyl» e che «rientreranno» nell'indagine più ampia sui chip per motivi di sicurezza nazionale. Le parole di Donald Trump arrivano dopo che il ministero del Commercio cinese aveva chiesto agli Usa di cancellare i dazi reciproci dopo che Washington ha annunciato un'esenzione per smartphone, pc e altri dispositivi elettronici. «Esortiamo gli Stati Uniti a fare un grande passo avanti per correggere i propri errori, cancellare completamente la pratica errata dei dazi reciproci e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco», aveva dichiarato un portavoce del ministero.

«Non saremo tenuti in ostaggio da nessun Paese, soprattutto da paesi ostili come la Cina», ha ribadito Trump rilanciando la necessità di «produrre negli Stati Uniti». Il chiarimento di Trump arriva al termine di un fine settimana che ha visto il presidente incassare un'ovazione a Miami al suo ingresso al Kaseya Center per gli incontri di arti marziali miste. La precisazione di Trump è seguita alla pubblicazione nella tarda serata di venerdì sulla gazzetta ufficiale di un elenco di prodotti esentati dai dazi reciproci, fra questi gli smartphone e i pc. Ma le esenzioni, ha spiegato successivamente il segretario al commercio precedendo Trump, saranno solo «temporanee»: i dispositivi elettronici importati saranno infatti soggetti probabilmente ad altre tariffe stabilite nell'ambito di un'indagine sul settore dei semiconduttori dovuta a motivi di sicurezza nazionale. Affermazioni che suonano come un duro colpo per la Silicon Valley (Apple e Nvidia), per chi sperava in un allentamento delle tensioni commerciali con la Cina e per i mercati, sui quali l'incertezza sembra aumentare.

